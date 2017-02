Under ett konferenssamtal under torsdagen sa Lenovos operative chef Gianfranco Lanci att det är brist på dram, ssd, batterier och lcd som sammantaget driver upp priserna på pc. Situationen väntas heller inte förändras under de närmaste kvartalen.

Däremot är det svårt att sätta en siffra på hur stor prisökningen faktiskt blir, eftersom det finns så många olika pc-konfigurationer som görs.

– Kostnaden för att köpa in de här komponenterna går upp, och det triggar upp pc-priserna också, sa Lanci som är en riktig veteran i pc-branschen. Innan han blev operativ chef på Lenovo var han bland annat vd på Acer.