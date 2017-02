Från Experthåll kommer det inte heller vare sig bekräftelse eller dementier. Bolagets koncernchef Ronny Blomseth pratar hellre om den etablering bolaget just nu gör i Sverige.

– Sedan vi äntrade den svenska marknaden 2006 har det alltid uppstått rykten om framtiden för Media Markt Sverige. Under de senaste åren har ekonomin förbättrats väsentligt. Därför vore det överraskande om ryktena skulle sluta uppstå. Hursomhelst så kommenterar vi varken rykten eller spekulationer, konstaterar en av huvudkontorets talespersoner.

Uppgifterna om att en affär skulle vara aktuell just nu får dessutom mer bränsle av att Media Markts ägarkoncern är i omvandling, där Media-Saturn och Metro ska delas och bli två separata börsbolag. Den processen är nära förestående och därför ska parterna vara intresserade av att få allt klart innan andra kvartalet är slut.

Ett sådant scenario skulle troligen innebära att ett antal Media Markt-butiker läggs ned, medan andra byggs om och fortsätter under Experts nya varumärke Power. Media-Saturn skulle då kunna ha kvar ett fotfäste på den nordiska marknaden, men då i form av minoritetsägare i Expert.

I och med att Expert nu har bekräftat att man är på väg tillbaka till den svenska marknaden har den soppan börjat puttra upp igen. De senaste uppgifterna gör gällande att Media Markts ägarbolag Media-Saturn ska vara berett att köpa in sig i norska Expert. Betalningen skulle då ske dels med den svenska butiksverksamheten, dels med ett kontantbelopp.

Med ingredienserna ”ett hungrigt Expert som är på väg tillbaka på den svenska marknaden” och ”ett Media Markt som fortsätter blöda pengar” har det under en längre tid kokats en ryktessoppa i hemelektroniksvängen vars resultat skulle vara att Expert på sikt kommer att ta över Media Markts svenska butiker.

Ronny Blomseth.

– Jag har aldrig hört talas om det. Vi ska öppna e-handel i Sverige under namnet Power.se. Vi har butiker under namnet Power i Danmark och Finland. Vi har planer på att öppna butik i Sverige på lång sikt, men det handlar kanske om två år framåt. Just nu håller vi på och bygger upp en organisation, säger han.

Läs också: Efter tio år av stora förluster – varför ger Media Markt inte bara upp?

Så ni ska inte ta över några Media Markt-butiker?

– Vi har inga konkreta butiker eller lokaler i dagsläget. Jag räknar med att vi öppnar på nätet om två-tre månader.

På frågan om han varit i kontakt med svenska Media Markt eller dess tyska ägare svarar han ett tydligt nej. Men han är inte överraskad över ryktena och inte heller ovan vid att de uppstår.

– Jag pratar så klart hela tiden med kollegor i branschen och med leverantörer. Jag hör ofta rykten om vad Expert ska göra, säger han och svarar följande om Media Markt:

– Det uppstår gärna rykten för att de förlorar pengar och kring att de måste göra något åt det.

Om ryktena gör gällande att Expert ska liera sig med sin tyska konkurrent, så är det tydligt att organisationsbygget sker med hjälp av den andra konkurrenten, Elgiganten. Hittills har den nya Sverigechefen Robert van Toor, som också har ett förflutet där, plockat sex nya försäljningschefer därifrån.

– Det är säkert oroligt på Elgiganten nu när många slutar där. Men vi kan inte fokusera på rykten. Vi tänker bara på vår business framöver, säger Ronny Blomseth.