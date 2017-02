Det var i slutet av november som Stockholms Stad avslutade sin stora upphandling av gemensam it-service för sin administration. Evry tog hem affären där notan låg på 256 miljoner kronor om året, totalt uppåt tre miljarder kronor.

Men bläcket hann knappt torka innan upphandlingen överklagades av Tieto som hamnade på andra plats i den slutliga utvärderingen.

Tieto pekade i sin överklagan på att Evry inte hade uppfyllt alla obligatoriska krav.

Det handlar om att Evry lämnat in sitt anbud som en grupp bestående av de två olika aktiebolagen Evry AB och Evry Norge AS. I anbudsansökan anges att när leverantörer lämnar in en ansökan som en grupp måste de också bifoga en kopia av ett samarbetsavtal där det fastställs vilka personer som har rätt att företräda gruppen.