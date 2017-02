Att bolaget inte är noterat gör så klart också att det är svårare att veta exakt hur det går. Men ska man tro bolagets energiska engelsman så är ”everything rosy in the IFS garden”. Han pratar om att bolagets licensintäkter har ökat med 15 procent under året, till 770 miljoner kronor. Och detta på en marknad som växer med mellan 5 och 7 procent.

– Vi har varit på börsen länge och drevs av kvartalsekonomi. Då kunde vi inte alltid göra de investeringar vi ville. Nu kan vi det, och det gör att vi kan sikta på att växa oss starkare inom vissa områden.

Bland de viktiga investeringar som gjorts lyfter han inte minst förvärvet av kanadensiska Mxi Technologies, ett bolag med 260 anställda med fokus mot flygindustrin, ett område där IFS också haft en del kunder sedan tidigare.

– Mxi opererar från Kanada, och vi finns i 60 länder. När vi nu går ut till kunderna tillsammans har vi ett mycket starkare erbjudande. Det märks inte minst i Asien.

Som vi också har skrivit tidigare har IFS satsat stort på att bygga upp sin partnerverksamhet, något som behövs för att få ännu mer fart på licenskrängandet.

– För att fortsätta växa behöver vi partner. Vi fortsätter att leta partner, men nu ser vi också att det även finns partner som letar efter IFS. Vi har haft ett fantastiskt partnerevent under hösten. Att jobba med partner ger kunderna val, affärerna blir mer skalbara så det är en väldigt viktig del av verksamheten, konstaterar Alastair Sorbie.

Direktförsäljningsdelen finns dock fortfarande kvar och spelar en väldigt stor roll. Enligt Alastair Sorbie är man väldigt agnostiska i frågan om det ska säljas direkt eller via partner. Och detsamma säger han gäller om kunden vill köpa en molnvariant av bolagets affärssystem eller om man vill köpa traditionellt.

I molnvärlden har man valt att använda sig av en av sina konkurrenter som huvudpartner, då man oftast föreslår Microsofts Azure. Men återigen lyfter han fram att det är kunderna som väljer, och återigen passar han på att använda sina rivaler som motpol.

– Kunderna kan välja om de vill köpa moln eller ickemoln, och de kan välja om de vill köpa via partner eller direkt. Vi låser inte in kunderna som många andra gör. Vi gör inte som SAP och trycker in alla i Hana, så att man begränsar kunderna i framtiden. Oracle trycker också in sina kunder så att de blir begränsade. Vi låter kunderna bestämma vad de vill ha och det tycker både vi och de är bra.