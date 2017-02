Cybercom shoppar i Sundsvall

Konsultbolaget Cybercom köper den Sundsvallsbaserade digitalbyrån Duplicera. Enligt bolaget är det dels ett sätt att satsa norrut, dels en satsning för att stärka positionen inom digitala lösningar.

– Vi har ett starkt team i Sundsvall som levererar tjänster till företag i hela Sverige. Duplicera är en av de tongivande digitala byråerna i södra Norrland med spetskompetens inom e-handel och digital marknadsföring vilket kompletterar oss, säger Johan Stenborg, chef för Cybercoms verksamhet i Sundsvall.

Duplicera, som startades 2007, har fokus på grafisk form, webbproduktion, digital marknadsföring och sökordsoptimering. På kundlistan finns bland annat SCA, Gällö Skog och Sundsvalls kommun.

– Vår satsning på digitala kanaler har varit lyckosam. Under senare tid har vi fått flera stora affärer och förfrågningarna fortsätter. Större kunder ställer större krav, vilket gjorde att vi började se oss om efter partner i närområdet. Dialogen med Cybercom ledde ganska snart till en idé om något mer, säger Nicklas Sångberg, vd och grundare av Duplicera.

Telecomputing säljer av e-id-delen

Telecomputing tog över Sopra Sterias it-driftavdelning i Sverige 2015. I det köpet ingick även Sopra Sterias produkt för att utfärda elektroniska identiteter. Den delen knoppas nu av från den norska driftleverantörens verksamhet. Köpare är Expisoft.

– Att utfärda elektroniska identiteter ligger inte i linje med Telecomputings strategi att vara en av Nordens ledande specialister på molntjänster och it-drift. Därför är det helt naturligt att avyttra den verksamheten till en leverantör som kan förvalta och utveckla tekniken och kunderbjudandet. Där ser vi Expisoft som det naturliga valet, säger Telecomputings vd Urban Berlinde.

Expisoft är ett svenskt mjukvarubolag som länge har jobbat med säkerhetsprodukter, e-id/CA-tjänster, säkra arbetsplatser och säkerhetslösningar till Försvarsmakten.

– Vi är väldigt glada för möjligheten att få köpa Telecomputings e-id/CA-verksamhet, speciellt med tanke på att det faktiskt är personal anställd på Expisoft som i samarbete med Sopra Steria utvecklat och driftat denna tjänst, säger Stefan Gustafsson, vd på Expisoft.

OMMH köper Cloudcom

Sms-startupen Cloudcom köps av Malmöbaserade OMMH Scandinavia, som ska använda det nya bolaget i utvecklingen av sin tjänst Best Sms. Det köpta bolaget, Cloudcom har tagit fram en applikation till Google Drive, som på ett enkelt sätt låter företag och organisationer kommunicera med sina kunder.

– Cloudcoms erbjudande kompletterar vårt erbjudande väl. Vi har under många år, via vår tjänst Best Sms, erbjudit sms-lösningar till större företag och skolor i Norden. Med Cloudcom får vi nu tillgång 10 000 nya användare och en genväg ut till en global marknad, säger Ola Andersson, vd på OMMH.

Carl Bergman och Marcus Zethraeus startade Cloudcom för bara ett och halvt år sedan och har sedan dess byggt upp en användarmålgrupp. De har även fått tjänsten godkänd på Google Suite Marketplace.

– Vi har båda fått väldigt bra jobberbjudande som vi hade svårt att säga nej till, vilket innebär att vi måste lägga allt vårt fokus på våra nya utmaningar. Självklart är det lite trist att lämna nu när vi börjar växa på riktigt, men vi är övertygade om att OMMH är rätt företag att ta över stafettpinnen och fortsätta resan vi påbörjat, säger Marcus Zethraeus.