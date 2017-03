Maskininlärning kan vara ett sätt att också få en uppfattning om hur folk röstar. Forskare på Stanford, Rice, University of Michigan och Baylor College of Medicine har tillsammans testat att gå via Google Street View, skriver The Register.

Genom att titta på vilka bilar som finns i olika kvarter har de kunnat bedöma sådant som inkomstnivå, utbildning, etnisk sammansättning och hur personer röstar i olika områden i USA – en socioekonomisk profil alltså, vilket forskarna beskriver i en rapport.

Forskarna har totalt jämfört 50 miljoner bilder från Google Street View. De har använt sig av en algoritm för att känna igen olika föremål och på så vis kunnat plocka ut just bilarna. Neurala nät och så kallad deep learning användes för att få fram modell och ålder på 22 miljoner bilar.

Informationen sorterades i sina olika geografiska regioner så att det gick att se hur de olika bilmodellerna fördelade sig.

