Sedan urminnes tider har olika e-postklienter erbjudit funktionen ”inte på kontoret-meddelanden”. Du vet det där standardsvaret du kan skriva in innan du går på semester, så att alla som mejlar dig vet om att de inte kan förvänta sig något svar. Men trots att funktionaliteten funnits i över ett årtionde har IBM lyckats få patent för funktionen i år. Det rapporterar sajten Ars Technica som i sin tur hänvisar till bloggen Stupid patent of the month.

IBM ansökte om patentet redan 2010, men det var först i januari i år som det amerikanska patent- och registreringsverket godkände ansökningen.