Sverige är flitigt med att knipa forskningspengar från EU. Men trots att vi gärna ser oss som en framgångsrik it-nation är vi dåliga på att söka stöd just för it-forskning.

Under det åttonde ramprogrammet som nu pågår, kallat Horisont 2020, bibehåller Sverige sin plats i konkurrensen när det gäller forskningsstöd generellt konstaterar Linda Bell, enhetschef för EU-relationer på Vinnova.

– Vi ligger kvar en åttondeplats men det är några större länder med Tyskland i spetsen som drar ifrån. Och det är också viktigt att veta att det inte handlar om stöd relaterat till vår folkmängd utan om det totala stödet, säger hon.

– Tilldelningen sker helt i konkurrens, det finns ingen specifik pott för varje land.

Men det här gäller allt forskningsstöd som gåt till Sverige där vi bland annat är väldigt framgångsrika inom områden som hälsa. life science, transporter och miljöteknik.

Läs också: Filosofen: Vi måste tala mer etik och teknik

Om man däremot ser till just den del av pengarna som är öronmärkt för just forskning inom it ligger vi däremot sämre till.

Linda Bell, enhetschef för EU-relationer på Vinnova.

– Där ligger vi inte i toppskiktet utan är mer medelmåttiga. Vi kan absolut bli bättre, säger Linda Bell.

Hittills har vi lagt vantarna på 577 miljoner kronor och ligger med det på en tiondeplats med länder som Grekland, Österrike, Belgien och Nederländerna framför oss i listan.

Kvar att fördela för forskning inom it-området finns totalt 4,6 miljarder euro motsvarande dryga 43,8 miljarder kronor, fram till 2020. Det är stöd som ska utlysas under 2018-2020 så det finns goda möjligheter att söka pengar under de kommande åren.

Dessutom finns självklart pengar kvar även inom andra forskningsområden eftersom it i dag vävs in i stort sett alla områden – som exempelvis e-hälsa och smarta transporter.

Men när det gäller de renodlade it-tjänsteföretagen i Sverige verkar det som om de går andra vägar för att få finansiering.