3. Kineserna tar över

Huawei hade mässans överlägset största och mest påkostade mässområde, för övrigt stängt för vanliga deltagare, där telekomjättens dominans eller ambitioner om dominans inom i stort sett varje del av det mobila ekosystemet presenterades. Företagets mobiler och konsumentprodukter visades dock i en separat monter, inte direkt liten den heller. Andra kinesiska leverantörer som ZTE och Oppo hade stora montrar, liksom operatören China Mobile. För att inte tala om de mängder av uppstickare med namn man aldrig hört talas om tidigare. Att Kina snart är telekomvärldens mittpunkt är ingen vild gissning, om det inte redan är det.

4. GDPR påverkar allt

Personuppgifter är som CS rapporterade tidigare det nya guldet och EU:s dataskyddslagstiftning kom upp igen och igen både i diskussioner och bland montrarna på mässan. Det är uppenbart att det finns en stor oro för hur företagen ska hantera den nya lagstiftningen, samtidigt som en allt bredare flora av leverantörer försöker sälja in just sina lösningar. En djungel som bara kommer att bli tätare tills lagstiftningen börjar gälla om drygt ett år.

5. Appar är stendött

Chatbottar och AI-drivna assistenter är på stark frammarsch som ett tecken på den tynande tillvaron för appar. Ännu tydligare blev det efter en promenad i den mässhall som var dedikerad till just appar. Här fanns inte mycket nytt att hämta – nästan alla appar som visades upp hade med olika former av marknadsföring att göra. Och visst, behovet av att dra in pengar via reklam eller visa upp sig i digitala kanaler är enormt, men särskilt innovativt känns det inte.

6. MWC viktigast som mötesplats

Mobile World Congress är en branschmässa och det är tydligt att allt fler lägger sina tunga lanseringar vid konsumentmässor som CES eller vid egna event. Senaste exemplet är Samsung som alltid lanserat stort på MWC men som i år nöjde sig med några i och för sig intressanta surfplattor. Efter debaclet med Note 7 har Samsung tvingats lägga lanseringen av Galaxy S8 senare, och det skulle inte förvåna om det rentav kommer ge ett bättre genomslag.

Samtidigt vittnar alla vi pratar med om MWC:s värde som mötesplats. För alla från små svenska bolag till de största jättarna är det möten, möten och möten som gäller. Alla är på plats och det är årets bästa chans att träffa både nya och gamla kunder och partner i köttet. Ett av de mest fascinerande områdena på MWC är hallen som i princip enbart består av de stora leverantörernas helt stängda partnerzoner. Här fanns till exempel Google på plats – nästan osynliga på mässan i övrigt – med en stor låda helt utan insyn. En logotyp på väggen och en säkerhetsvakt vid ingången var allt som skvallrade om att det ens pågick någon verksamhet där. Flera andra leverantörer har liknande upplägg.

Så där MWC är tunnsått på nya produkter, lär mässan åtminstone leverera en hel del nya affärer.

Nästa Mobile World Congress går av stapeln 26 februari - 1 mars 2018.