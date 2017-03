Nedräkningen har börjat. Nu är det snart bara ett år kvar tills EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft. Denna innebär att kraven på hur man hanterar personuppgifter skärps – och framför allt ökar bötesbeloppen om företag bryter mot reglerna. I värsta fall ska brott kunna kosta fyra procent av koncernens årsomsättning.

Det är tydligt att it-leverantörerna börjat sälja in sina produkter och tjänster till det här området. Och det kommer att skapa en enorm marknad. Enligt analysföretaget IDC väntas omsättningen för vad de kallar GDPR-relaterad säkerhets- och lagringsmjukvara växa från en miljard dollar förra året till 3,5 miljarder dollar – alltså över 30 miljarder kronor - under 2019. Totalt under de närmaste tre åren väntas de här produkterna omsätta 8,8 miljarder dollar.

– GDPR förändrar hela spelplanen för företag som har verksamhet som inkluderar persondata om EU-medborgare, kommenterar IDCs säkerhetsanalytiker Duncan Brown rapporten. Vi förväntar oss en stor boost för säkerhets- och lagringsförsäljning som kan stötta att företagen efterlever de nya reglerna.

Bara i år väntas omsättningen öka 75 procent till 1,89 miljarder dollar. Nästa år när förordningen införs är omsättningen uppe på 3,3 miljarder dollar.

Det finns olika skäl varför IDC tror att GDPR blir en injektion för leverantörerna på säkerhetsmarknaden. Men naturligtvis är de dryga böter som det kan innebära om man bryter mot förordningen ett viktigt skäl till att företagen tar investeringar här. Ytterligare faktorer är till exempel att det kan skada varumärket om man inte efterlever reglerna. Det kommer vidare att bli en rejäl efterfrågan på verktyg som automatiserar de här ärendena.

Dessutom kommer ju de här reglerna samtidigt som internet of things blir mer använt ute på företagen, vilket gör att datamängderna ökar ännu mer och därmed behovet att hantera och administrera detta.

Ett svenskt konsultbolag som skapat nya affärsmöjligheter här är Consid.