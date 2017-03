Pär Cronhult representerar något som kallas Konkurrenskommissionen som startats av tankesmedjan Den Nya Välfärden. De har tidigare deltagit i andra juridiska tvister som ombud till bolaget Net at Once.

Så Net at Once kommer att vara med och lämna anbud nästa gång? – De skulle kunna komma i fråga för anbudsgivning, nu eller i framtiden. På egen hand eller i samarbete med andra.

Bolaget som har överklagat heter Net at Once, och företräds av juristen Pär Cronhult. Han säger så här om varför Net at Once har valt att ta strid om en upphandling man inte ens är inblandad i.

En tidigare tvist, mot Bräcke kommun, förlorade Net at Once och Den Nya Välfärden i rätten.

Den Nya Välfärden var nyligen i blåsväder efter att man i en helsidesannons i Dagens Nyheter uppmanade Alliansen att fälla regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna. Annonsen hade undertecknats av ett stort antal företag, men det visade sig att en stor del av dessa överhuvudtaget inte var tillfrågade om de stod bakom budskapet eller inte. Intresseorganisationen beskriver sig som en ”opinionsbildande tanke- och handlingssmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande”.

Är det bra för välfärden att använda skattepengar till att driva rättsprocesser?

– Om skattepengar används på ett olagligt sätt är det fel. I det här fallet föreskriver lagen en sak och en myndighet gör något som strider mot lagen.

Processen har i de första rättsinstanserna handlat om avtalets längd. Knäckfrågan i HFD gäller talerätt, det vill säga har ett bolag som inte är inblandat i en process rätt att överklaga.

Läs också: Svensk startup förenklar driftövervakning med smart big data-lösning

Enligt Net at Once inlaga till HFD har den ”leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada” talerätt. Och där anges också att Net at Once är ett bolag som omsätter cirka 58 miljoner kronor per år, och att man bland annat tillhandahåller ”försäljning av informationstekniska lösningar och därmed förenlig verksamhet”.

På Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet anser man att det ar helt rätt att sikta på ett tre- plus fyraårigt avtal.

– Vi har valt en längre tid eftersom vi tycker att det handlar om komplexa tjänster, så det behövs mer än de vanliga fyra åren, säger Anna Ekberg, enhetschef för upphandlings- och avtalsjuridik vid Statens inköpscentral.

Hon och Kammarkollegiet inväntar nu HFD:s dom innan man kan gå vidare.

– Tanken är att lagen ska kunna stimulera även nystartade företag. Så man behöver inte vara i branschen för att överklaga. Men samtidigt kan det i förlängningen bli så att alla överklagar allt, och då finns en risk att allt går i stå.