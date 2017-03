Ikeas affärsmodell har varit en succé under alla år. I dag är företaget på väg att nå smått obegripliga 35 miljarder euro i omsättning, nästan 335 miljarder kronor.

Men det är en affärsmodell som inte kan vara statisk när digitaliseringen stöper om alla delar av samhället. För några år sedan började Ikea titta nyfiket på vad det skulle betyda.

– Nu har vi bestämt oss och ser möjligheterna, säger Lasse Gunnarsson, ansvarig för utveckling och förvaltning av affärslösningar på Ikea som i veckan talade på Sourcingdagarna i Stockholm.

Själv beskriver han sin roll som cio för Ikeas produktutveckling och logistikkedja.

Ikeas resa går mot att både väva in teknik i produkterna och att utnyttja internet of things för att samla in data som kan användas i den fortsatta utvecklingen. Samtidigt är Lasse Gunnarsson tydlig med att det inte handlar om att lämna företagets grundvision.

– Vi sysslar inte med teknik utan med möbler – och inte ens bara med möbler, utan med det vi kallar ”needs and dreams”. Vår vision är att skapa ett bättre vardagsliv för människor, och då ska digitaliseringen användas för just det.

– Det gäller att titta på vad vi har och fundera på var i det digitaliseringen finns.

Som exempel tar han de trådlösa laddningsstationer som Ikea säljer både lösa och integrerade i möbler.

– Det är ju ingen ny teknik – trådlös laddning har ju funnits sedan länge till eltandborstar och möblerna är ju fortfarande möbler. Det vi gjort är att göra något av det vi har. Och då skriver alla om hur innovativa vi är.

Men för att Ikea ska kunna komma vidare krävs att standardplattformarna också stöder affärsprocesserna och det fungerar dåligt i dag enligt Lasse Gunnarsson.

Vi har relativt höga affärskrav och vårt baskrav är att allt ska fungera. Men idag når inte leverantörerna upp till det. Istället erbjuder de en massa annat

– Jag är extremt besviken på branschen. Vi har relativt höga affärskrav och vårt baskrav är att allt ska fungera. Men idag når inte leverantörerna upp till det. Istället erbjuder de en massa annat i sina plattformar och talar om den stora potentialen medan vi pratar om problemen. Så ser 90 procent av min dialog med leverantörerna ut.

De leverantörer som Ikea arbetar med i dag i ambitionen att bygga standardplattformar är framför allt Oracle, JDA, PTC och Microsoft.

– I allt fler nya projekt tittar vi mer på ”best of breed”, men även där har vi svårt att hitta en bra matchning. Så ser det ut med breda penseldrag, och visst finns det enskilda lösningar som funkar bra, men helheten håller inte, säger Lasse Gunnarsson.