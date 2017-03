Norsk storaffär till Acando

Acando har tagit hem ett ramavtal för utveckling och underhåll av norska livsmedelsverket Mattilsynets kontrollsystem. Leveransen kommer att ske med hjälp av underleverantören Computas. Avtalet värderas till mellan 150 och 200 miljoner kronor och är tecknat på tre plus ett plus ett plus ett år.

– Slutsatsen av detta avtal är en viktig milstolpe för oss. Dagens kontrollsystem implementerades för 10-12 år sedan och bär märkningen av de utmaningar som vi hade på den tiden. Lösningen har verkligen varit en framgång, men målbilden har förändrats. Genom att integrera digitala verktyg i våra arbetsprocesser kan vi utnyttja medarbetarnas kompetens på ett flexibelt och effektivt sätt. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Acando och Computas, säger Per Håvard Pedersen, it-chef på norska Livsmedelsverket.

Anoto stänger dubbelt

Svenska tillverkaren av digitala pennor, Anoto, fortsätter att effektivisera sin verksamhet. Det senaste beskedet är att kontoren i Lund och Norrköping ska stängas. Verksamheten ska istället drivas från Stockholm, där man främst ska arbeta med investerarrelationer. Hårdvaru- och tillverkningsfunktioner kommer att finnas i Asien och alla funktioner för finans, logistik och mjukvaruutveckling i Storbritannien.

"Beslutet att stänga dessa kontor handlar inte om att sänka kostnader utan mer om att förbättra produktiviteten och effektiviteten i organisationen. De organistoriska förändringar som Anoto gjorde under senare delen av 2016 har, som tidigare rapporterats, redan medfört förbättrade resultat. Det förmodas att de nu aktuella förändringarna också kommer att bidra till förbättrade affärer", konstaterar bolaget i ett pressmeddelande.

Gotland nästa för Office

Office Sverige, som under 2015 gick från att vara en medlemsägd kedja till en samägd koncern, fortsätter expandera. Nu etablerar sig kedjan på Gotland med ett nytt kontor i Visby. Kontoret blir ett regionalt kontor till Office i Östergötland och öppnar den 4 april. Fokus kommer primärt att vara it, men på sikt kommer Office på Gotland att arbeta med Office samtliga funktionserbjudanden det vill säga arbetsplats, server, dokument, möten och telefoni som funktion.

– Genom vårt arbete inom Officekoncernen har vi nu möjligheten att etablera oss på Gotland och utveckla vår affär i regionen. Våra nya konsulter i Visby har en bra lokal kännedom och bred kompetens, inom framförallt it. Detta kommer gynna våra nationella supportkunder, såväl som lokala bolag på Gotland, som vill ha support från våra duktiga lokala konsulter, säger Anette Hesselgren, vd för Office i Östergötland.