Är vi på väg in i tuffare tider för it-leverantörerna? Ännu en prognos förutser att bland annat den politiska osäkerheten kommer att slå mot tillväxten för it-tjänster.

Även om it-tjänsterna fortsatte växa under 2016, så saktade tillväxten in under året – och kan falla till mindre än två procent 2019, enligt en ny rapport från analysföretaget Everest Group, som är specialiserat inom outsourcing. Det skriver IDG News.

Takten i tillväxten föll från 4,5 procent under första kvartalet förra året till under tre procent i slutet av året. Everest Group tror att den här negativa trenden fortsätter under de kommande åren och att tillväxten i slutet av 2019 bara uppgår till 1,9 procent. Som skäl till den avtagande tillväxten anger företaget makroekonomisk osäkerhet, stora teknikförändringar och tuffare konkurrens.