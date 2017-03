Som vanligt var det gott om företagskunder på besök under första dagen av Dustin Expo, som inleddes i Globen i Stockholm på torsdagen. Och som vanligt var de flesta stora it-leverantörerna på plats och visade upp sina senaste, heta prylar.

Men det fanns även nya inslag i varumärkesfloran. Nytt för i år är nämligen att Dustin, likt bolag som exempelvis Clas Ohlson, Kjell & Company och Deltaco har valt att satsa på egna varumärken. Totalt är det fem nya varumärken på de tillbehörsprodukter som e-handelsjätten nu ska kränga.

– Det handlar primärt om lågkomplexa produkter i kategorier där varumärket inte har haft en avgörande betydelse för kunden, säger vd Georgi Ganev om initiativet som är en rejäl satsning.

– Vi har en ambition att inom två-tre år omsätta cirka 400 miljoner kronor på våra egna varumärken. Det är cirka 5 procent av vår totala omsättning. Men vi kommer fortfarande vara en oberoende återförsäljare, är han sedan noga med att påpeka.

Han säger att det framför allt är två orsaker som gör att Dustin hoppar på egna prylar-tåget just nu.

– I och med att vi har satsat mer på hållbarhet så har vi en bättre förmåga och kompetens att garantera kvalitet idag och att avgöra vad som är bra produkter och ha bättre kontroll genom hela värdekedjan. Det andra är så klart att marginalerna på de produkterna är bättre. Samtidigt är det inte en självklarhet att man tjänar massor på det eftersom det även ligger en hel del arbete bakom det, säger Georgi Ganev.

Vad säger era andra leverantörer när ni kliver in och konkurrerar med dem?

– Syftet för oss är inte att byta ut produkter som våra kunder efterfrågar. Målet är att fortfarande ha det bredaste utbudet på marknaden. Vill de ha mer avancerade funktioner så ska det alltid finnas alternativ. Vi har till exempel Logitech som är en stor partner, men för dem finns det inget intresse av att enbart gå in i lågprissegmentet. Men om det finns någon annan aktör som bara vill gå in i lågprissegmentet med Dustin så skulle det givetvis bli tuffare.

Blickar man tillbaka på det senaste året har Dustinmaskinen tuffat på i samma stabila takt. Och som vi konstaterat tidigare är det här ett bolag som gärna lyfter fram värdet av hårdvara och produkter, medan många av dess konkurrenter hellre vill prata om att de säljer it som tjänst.