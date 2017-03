Det här har också gjort att några av världens största it-leverantörer gör framstötar på marknaden. Det är Microsoft som under de senaste åren satsat tungt på sitt Power BI och Google med sitt analysverktyg Data Studio som släpptes under fjolåret – och som till råga på allt är gratis.

Att de allra största it-leverantörerna har marknaden för Business Intelligence i skottgluggen är inte konstigt. En drivkraft är naturligtvis att det råder kraftigt tillväxt på marknaden. Enligt Gartner väntas den globala marknaden öka med 7,3 procent bara i år, till att omsätta 18,3 miljarder dollar. Men det är också så att alla data som genereras av till exempel internet of things och alla uppkopplade prylar ökar behovet av den här typen av lösningar – och det kommer inte att avta.

Lars Björk är vd på Qlik.

Hur som helst ser Lars Björk den stora konkurrensen komma från en annan BI-fokuserad spelare, nämligen amerikanska Tableau Software.

– Men jag känner att vi är väldigt väl positionerade med Qlik Sense som senaste kvartalet stod 56 procent av vår försäljning. Det är en komplett webbaserad plattform, som är helt öppen med en massa API:er om användarna vill ha egen funktionalitet.

Dessutom påpekar Lars Björk att på en marknad med sådan tillväxt finns plats för flera företag att växa.

Det finns många trender som gör att behovet av beslutsstöd ökar, inte minst internet of things. Alla uppkopplade prylar genererar mer data.

– Inom IoT har det verkligen börjat komma affärer, i motsats till andra trender som AI eller maskinlärning, där är det inte många realiserade affärer. IoT är här, det har vi massor av kunder som arbetar med, och det kommer på ännu bredare front. Sjukvården kommer till exempel behöva ställa om.

En annan viktig trend som Lars Björk talar om är demokratiseringen av beslutsfattandet, vilket ställer krav på beslutsstödsverktygen att de ska kunna användas av många och rullas ut brett på företagen.

Qlik har gjort sig känt som en riktig snabbväxare under lång tid. Under fjolåret köptes företaget ut från Nasdaqbörsen av investmentbolaget Thoma Bravo för 25 miljarder kronor. Lars Björk säger att Qlik fortsätter växa i samma takt som när det låg på börsen, vilket innebär runt 20 procent per år.

– Men det är klart att det blir mer fokus på lönsamhet. Det är inte tillväxt till vilket pris som helst som gäller. Dock kommer företaget fortsatt ha tillväxt på agendan, säger Lars Björk.

Det handlar både om att jaga personal, inte minst till ett av företagets stora utvecklingscentra i Lund (Ottawa är det andra, dessutom har företaget utveckling i Boston och på Island), men också om förvärv.

– Vi har gjort fem uppköp på tre år, bland annat av Idevio i Göteborg, som utvecklar en mjukvara baserad på geografisk platsinformation. Det kan komma mer. Vi har ju en produktplan och kan vi nå våra mål snabbare genom förvärv så gör vi det.