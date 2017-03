När Samsung idag täcker av sin nya premiummobil Galaxy S8 så kan det med fog sägas vara en av vårens viktigaste produktnyheter. Det handlar inte bara om en ny mobil – utan det handlar om hur marknadsledaren ska resa sig efter fiaskot med Note 7 och åter koppla greppet om smartphone-marknaden.

– Den är ju superviktig, säger Leif-Olof Wallin, telekomanalytiker på Gartner till Computer Sweden.

– Det är bara att titta på den globala smartphoneförsäljningen. Där har ju Samsung varit störst under de senaste kvartalen, utom det fjärde kvartalet då Apple gick om med sin Iphone 7. Därför är det väldigt viktigt för Samsung med S8, så att de kan återta ledningen.

– Och det blir ju ännu viktigare med tanke på vad som skedde med Note 7. I och med att den drogs tillbaka så släpptes ju Samsungs senaste flaggskeppsmobil S7 för tretton månader sedan – och det är ju alldeles för lång tid.

Läs också: Samsung ska sälja Note 7 igen – med batterier som inte börjar brinna

Det har också varit mycket förhandssnack om den här nya telefonen och vad den kan tänkas innehålla. Det talas om att den har en större skärm än föregångaren S7, nämligen 5,8 tum (S7 hade 5,1 tum). Samtidigt väntas S8 Plus komma med en 6,2-tumsskärm. Därmed faller de båda mobilerna in under kategorin ”phablet” (en smartphone med så stor bildskärm att den kan konkurrera med en surfplatta).

Vår systersajt Computerworld har talat med ett antal insatta personer (som dock haft som villkor att vara anonyma) i mobilbranschen för att fiska upp vilka nyheter vi kan förvänta oss.

Enligt de här källorna kommer både S8 och S8 Plus att ha:

• Större bildskärm än tidigare generationer.

• Ingen fysisk hemknapp.

• Ansiktsigenkänning, utöver fingeravtrycksavläsare, för att verifiera användaren. De här uppgifterna började komma redan för ett par veckor sedan. Tekniken ska kunna användas med Samsung Pay, men också för andra autentiseringar.