Under onsdagen var det så dags att pitcha idéerna till en jury bestående av TCS Sverigechef Avinash Limaye, Cristina David från Ericsson, Funda Sezgi, från startup-hubben Norrsken House, och startupcoachen Liselotte Engstam.

– Det här är tredje året vi anordnar Go IT i Sverige, själva konceptet kommer från TCS i Nordamerika. Jag tycker det är ett fantastiskt program där elevernas intresse för it och teknik får chansen att blomma ut, säger Johan Bartholdsson, csr-ansvarig för TCS i Europa.

Utvecklingsarbetet som skoleleverna fått bedriva är ett steg i konsultföretaget Tata Consultancy Services internationella utbildningsinitiativ Go IT som företaget i Sverige bedriver med elever från Rinkebyskolan, Kista grundskola och SSIS.

Under onsdagseftermiddagen samlades ett trettiotal ungdomar från Rinkeby och Kista på Stockholm Science & Innovation School (SSIS) för att tillsammans pitcha de applikationsförslag som de arbetat med i en månads tid.

– Jag tyckte det var roligast att få programmera, säger Amina,

På plats var även den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali, som själv vuxit upp ett stenkast från platsen.

– Det betyder mycket med sådana här initiativ, att ungdomarna får chansen att hitta till it tidigt. Jag började själv intressera mig för it tidigt och tror att det är en bra väg in i arbetslivet, det erbjuder många möjligheter, säger Hanif Bali.

Under sin pitch hade varje deltagande lag 3 minuter på sig att sälja in sin app till juryn.

Enligt de enkätsvar som TCS fått in från tidigare år lyckas Go IT få deltagarna att bli mer intresserade av teknik, men programmet har även som mål att främja integrationen i Rinkeby och Tensta.

– Rinkeby och Kista ligger nära varandra, men är två väldigt olika stadsdelar. Med det här projektet vill vi föra elverna ifrån de här platserna samman och låta dem arbeta tillsammans, säger Johan Bartholdsson och fortsätter:

– Därför består varje lag av två eller tre deltagare från olika skolor, såväl som en volontär från TCS som hjälper till med sin kunskap.

När alla pitchar var klara kom juryn med sitt utlåtande och de två bästa idéerna korades. Men om man får tro jurymedlem Liselotte Engstam hade samtliga deltagare lyckats med något som flera startups ofta misslyckas med.

– Ni har alla lyckas hitta ett problem att lösa. Många teknikstartups i dag har en häftig teknik de vill göra en app av, men ni har alla lyckats peka ut ett problem som ni sedan löser, sa Liselotte Engstam till deltagarna vid priscermonin.