I går lämnade premiärminister Theresa May in den formella ansökan om Storbritanniens utträde ur EU. Vad det kommer innebära för medborgare och företag är ännu inte klart. Men många är de som börjat fundera på om landet är rätt plats för dem. Så också den brittiska datorspelsbranschen.

I dag uppger 57 procent av bolagen att de har medarbetare från andra EU-länder och på de arbetsplatserna utgör gruppen ungefär en tredjedel av arbetsstyrkan, skriver The Guardian. En majoritet av bolagen, 98 procent, tycker att de personer som har rätt kompetens borde få arbetstillstånd utan att det krävs några individuella bedömningar. Hinder som står i vägen för personer som skulle vilja bo och arbeta i landet skulle enligt dem ha en negativ inverkan på hela branschen.

Storbritannien är enligt Ukie den sjätte största datorspelsmarknaden i världen, räknat i intäkter från konsumenter. Under 2016 spenderade britterna 47 miljarder kronor på spel, och det finns över 2 000 speltillverkare som tillsammans sysselsätter 12 100 personer på heltid.

Läs också: Candy Crush-King samlar in 1,5 terabyte per dag – så analyseras allt

Andra orosmoment som bolagen ser framför sig är att de inte längre kan ta del av den finansiering som EU erbjuder via olika program, som till exempel Creative Europe. Pengar därifrån har bland annat finansierat studion The Chinese Room som producerat spel som ”Dear Esther” och ”Everybody’s Gone to the Rapture”.