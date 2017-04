Mjukvarujätten Citrix är i hetluften just nu. Bolaget uppges ha anlitat Goldman Sachs för en eventuellt stundande försäljning. Den allt tajtare partnern Microsoft har av många pekats ut som en köpare, men än så länge är det ingenting som är klart.

På det svenska Citrixkontoret i Kista varken kan, vill eller får man uttala sig om några försäljningsplaner. Men tongångarna är överlag positiva hos de cirka 35 anställda eftersom bolaget åter är på rätt köl igen efter ett par tuffa år.

Och inte bara kölen har hittat sin plats. Den uttalade riktningen för bolaget är betydligt tydligare nu. För efter att Citrix prövat vingarna på vad som för bolaget varit lite nya områden, har budskapet under det senaste året varit tydligt.

– Nu ska vi tillbaka till kärnan. Vi uppfattades som lite spretiga ett tag efter att vi gjort en hel del uppköp. Nu avyttrar vi de delar som inte är core, säger Mats Ericson, som tidigare ledde kanalteamet, men som nu är den som leder det svenska kontoret och den svenska försäljningen.

Han ersätter därmed den förre Sverigechefen, Joakim Wiling, som har lämnat Citrix för säkerhetsbolaget Check Point.

Mats Ericson exemplifierar avyttrandena med affärsenheten Go To Meeting, vars samarbetsprodukter tidigare sålts av Citrix. Men nu har den delen av bolaget avyttrats och slagits samman med företaget Log Me In, som är noterat som ett eget bolag.

Om man enkelt ska sammanfatta det bolaget kallar kärnan i verksamheten så handlar det om paradgrenen säker leverans av applikationer. Och som vanligt när det gäller Citrix är det bolagets anonymitet som är den svåraste motståndaren. Mats Ericsons mål är att han och bolaget ska lyckas trumma in budskapet om hur viktig bolagets mjukvara är för företagens it-användare.