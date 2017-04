Det mest karakteristiska för den stora undersökningen över kundnöjdheten i de nordiska outsourcingkontrakten har de senaste åren varit dominansen av de indiska jättarna TCS, Wipro och HCL. Bara amerikanska Accenture har kunnat mäta sig med dessa, och om man ser bara på den svenska marknaden så har det under de senaste åren alltid funnits två indiska bolag på topp 3. Nu är den trenden bruten, då både Wipro och HCL tappar rejält. Etta är dock alltjämt indiska TCS.

– Det är väl en av de saker som är mest tydliga i årets undersökning, säger Mikael Dahlstedt sourcingrådgivare på PA Consulting, ett av de företag som står bakom undersökningen. Tidigare har det alltid funnits två indiska bolag på topp 3, men så är det ju inte i år.

– Men det går inte att säga att svenska bolag skulle ha blivit mer avogt inställda till indiska outsourcingbolag. Det motsägs ju av att TCS fortfarande är etta.

Det är Whitelane Research som tillsammans med PA Consulting Group gjort undersökningen och totalt i Norden har över 1000 kontrakt utvärderats.

HCL som under fjolåret stod för den mest uppmärksammade affären, då de köpte Volvo IT, har i Sverige tappat fjolårets tredjeplats med 80 procents kundnöjdhet ner till en femtondeplats i år med en nöjdhet på 68 procent (Volvo IT hade förra året 73 procent).

Nordenchefen för HCL Pankaj Tagra är inte nöjd med siffrorna, men påpekar att det ser bättre ut för Norden som helhet.

– Om man kollar på den nordiska siffran så har vi tappat från 73 till 68 procent, och det är klart att vi inte kan vara stolta över det heller. Samtidigt måste man sätta det i sammanhanget att vi gjort ett väldigt stort förvärv under den här perioden, i Volvo IT och vi har fått in tre stora offentliga kunder därifrån, och det har varit en utmaning.