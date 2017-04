Som Computer Sweden tidigare avslöjat har norska Expert stora planer för ett återtåg på den svenska marknaden. Men den här gången kommer kedjan inte inledningsvis öppna butiker, utan som koncernchef Ronny Blomseth tidigare bekräftat kommer man att börja på webben, och det under varumärket Power .

När det gäller butiksdelen ska Expert ha haft långt gående diskussioner om att ta över Media Markts svenska butiker. Den processen har dock gått i stå, och de båda parterna är fåordiga.

Ronny Blomseth sade dock i februari att det finns planer på att öppna butiker längre fram.

– Vi ska öppna e-handel i Sverige under namnet Power.se. Vi har butiker under namnet Power i Danmark och Finland. Vi har planer på att öppna butik i Sverige på lång sikt, men det handlar kanske om två år framåt. Just nu håller vi på och bygger upp en organisation. Vi har inga konkreta butiker eller lokaler i dagsläget. Jag räknar med att vi öppnar på nätet om två-tre månader, sade han till Computer Sweden i februari.

Nu är alltså den ena delen, webben, uppfylld. Den andra, butiksdelen, lär vi få anledning att återkomma till.