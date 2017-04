Xllnc Gruppen består därmed av följande bolag: Xllnc Finance, som jobbar med digitala finansieringslösningar, Xllnc Advise, som jobbar med it som funktion samt startupföretaget Foxway. som utvecklar b2b-appar. Under 2016 omsatte gruppen totalt 670 miljoner kronor.

Verizon väntar Vestberg

Hans Vestberg.

Den tidigare vd:n för Ericsson, Hans Vestberg, har fått ett toppjobb hos amerikanska telekomjätten Verizon. Hans Vestberg ska leda ett av bolagets tre affärsområden, och det handlar om det som ska ha inriktning mot fibernätverk. Han kommer att rapportera direkt till koncernchef Lowell McAdam

Till en början kommer han att jobba från Sverige, men väntas enligt Verizon ansluta sig till det USA-baserade teamet senare i vår. Hans Vestberg fick lämna jobbet som vd för Ericsson i juli 2016 och är för närvarande främst verksam som ordförande i Sveriges olympiska kommitté.

Humant molngäng hämtar vd på Cygate

Mats Lundqvist.

Vi skrev nyligen om att Lexicon IT-konsult bröt ut sina specialister under namnet Human IT. Nu ska det nya bolaget även dra igång en ny molnverksamhet, som kommer att bedrivas i dotterbolaget Human IT Cloud. Vd för det gänget blir Mats Lundqvist, som hämtas in från Cygate, där han jobbat som affärsutvecklare inom it.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda några av marknadens mest eftertraktade spetskompetenser inom området. Vi arbetar framgångsrikt med hjälp av definierat molntransformationsprogram och har utvalda partners, vilket ger kunder förutsättningar till att bli framgångsrika molnburna företag, säger Mats Lundqvist om det nya uppdraget.

– Planeringen av cloudbolaget påbörjades i slutet av förra året och nu är alla förberedelser klara och lanseringen kan ske vilket känns otroligt kul. Human IT har höga ambitioner, intressanta kunder, kompetenta medarbetare och ett humant synsätt, detta bygger vi nu vidare på, säger Human IT:s vd Markus Närenbäck.

Hon ska hålla Bamboras kunder nöjda

Sofia Sundström.

Sofia Sundström är ny chef för Customer Experience & Operations på svenska betalningsbolaget Bambora. Hon hämtas internt och har fram tills nu jobbat med affärsutveckling, och har dessförinnan ett förflutet som managementkonsult på Bain & Company.

– Nöjda kunder är inget man får gratis, det måste man jobba hårt för varje dag. Jag är ytterst ansvarig för att vi gör det i vår organisation, men också för att förankra ett kundfokuserat förhållningssätt på Bambora i stort, på ett väldigt konkret och strukturerat sätt. Det är en spännande utmaning som jag tror betyder mycket för vår fortsatta expansion, säger hon.

Han tar klubban i Netgain

Christer Ljungberg.

Netgain och dess ägarbolag Combined Excellence är under förändring. Planen är att gå från ett läge med två varumärken, Netgain och Ninetech, till en konstellation av ett flertal specialiserade bolag.

Som ett led i den utvecklingen tar Christer Ljungberg över som ny styrelseordförande i Netgain. Han har över 25 års erfarenhet från styrelsearbete och ledande befattningar inom verksamheter med fokus på it och digitalisering, både i noterade och onoterade bolag. Han ersätter Oskar Godberg, som istället kliver in i en roll som affärsanalytiker.

– Det känns fantastiskt bra att få ombord Christer på vår resa. Han har dokumenterad erfarenhet, som tillsammans med hans expertis är värdefulla bidrag i vår koncern. I samband med rekryteringen av Annika Söderberg som ny styrelseordförande för systerbolaget Ninetech underströk jag koncernens behov av att kontinuerligt rekrytera spetskompetens för både operativa och strategiska roller. Det här är det senaste steget i det arbetet, säger Niklas Hellberg, styrelseordförande i Combined Excellence.