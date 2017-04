– I dag har vi en omsättning på mer än en miljard kronor utanför försäljning av flygbiljetter. Om två år tror jag i alla fall att den är dubbelt så stor och med mycket bättre vinstmarginal än för försäljning av flygbiljetter, säger Eivind Roald, kommersiell chef på flygbolaget SAS.

Att han har fokus bortom flygplan visar sig redan när han sätter sig ner för en intervju med Computer Sweden och oombedd har tagit med sig en kopp kaffe: ”Vi är ett servicebolag”, säger han med ett leende. Han skulle säkert platsa som flygvärdinna.

Hans fokus under intervjun och under ett föredrag på IDGs konferens Data & Analytics Summit i Stockholm nyligen låg alltså inte alls på själva flygresorna utan på allt omkring. Och alla exempel han ger har it, eller ”digitalisering”, i botten och inte minst dataanalys.

Här är ett axplock på tjänster som SAS antingen vill erbjuda i framtiden eller redan har kommit i gång med:

1. När du sitter på ett plan på en hemresa och kommer på att det är din tur att handla mat startar du SAS app och beställer grönsaker och annat. Eftersom SAS i framtiden vill tillhandahålla matinköp i appen kan en matkasse levereras hem till dig.

2. När du sitter på utresan kan du se vilka konserter som ska ges på resmålet.

3. En partner till SAS från bilbranschen erbjuder dig att provköra en bil på destinationsorten.

Och så vidare. Poängen är att alla de här erbjudandena som kan ges via SAS app inte egentligen har med resor att göra, utan med kundernas ”tid och liv”, som Eivind Roald uttrycker det. Och SAS når de här kunderna, ungefär fem miljoner stycken, via sitt bonusprogram Eurobonus.

”Vi har samlat in miljontals datapunkter om våra Eurobonus-kunder sedan starten 1992”, säger Eivind Roald, kommersiell chef på SAS.

Tanken är att de här människorna inte bara är intresserade av flygresor från ett visst bolag (SAS), utan även av annat som är tidsbesparande och livsstilstärkande. Ett exempel är att använda bonuspengar till att köpa cyklar på Blocket åt sina barn, i stället för flygresor.

