Sedan en dryg vecka tillbaka har vi en ny konsultjätte i den by som också gärna går under namnet den svenska it-branschen. Och till allas stora glädje har vi fått ännu ett företag med en trebokstavsakronym att lägga till samlingarna. Å andra sidan blir ett annat trebokstavsgäng historia.

DXC är namnet på det bolag som utgörs av det tidigare CSC och HPE:s tjänsteverksamhet, en affär som annonserades för ett knappt år sedan. Och sedan en dryg vecka tillbaka är man alltså på banan på allvar. Den 3 april ringde koncernchefen Mike Lawrie in det nya bolaget på New York-börsen, och Jørgen Jakobsen, som är chef för regionen Europe North (Norden, Nederländerna och Baltikum), säger att bolaget sjösatts och presenterar sig som ”New, but not born yesterday”.

– Det blir ett nytt bolag, men vi har 60 år med innovation från två bolag bakom oss. Så det är två bolag med stor erfarenhet som fusioneras. Vår vision är att skapa värde för kunden med digital transformation, säger han.

Siffermässigt så har den nya jätten 6 000 kunder globalt, en omsättning runt 25 miljarder dollar och 170 000 anställda i 70 länder. I Sverige kommer två bolag också att slås samman, och när det är klart kommer man att ha drygt 800 anställda. Så ser planen i alla fall ut nu. Men än så länge har de svenska bolagen ännu inte fusionerats.

– De första 100 dagarna arbetar vi vidare som vi har gjort tidigare medan vi integrerar alla våra processer och system, säger Jørgen Jakobsen.

Vem av de båda Sverigecheferna, Jennie Broström från HPE, och Peter Arrhenius från CSC, som ska leda den svenska DXC-styrkan är troligen också något som kommer att utkristallisera sig under de 100 dagarna.

Och än så länge är alltså planen att de två svenska verksamheterna ska slås samman. Två stora bolag som ska bli ett brukar dock innebära att det uppstår en hel del dubbla roller. Och att det kommer att bli nedskärningar står tämligen klart, men hur dessa ska slå mot Sverige är inte klart i nuläget.