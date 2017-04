Som vi skrivit tidigare har det funnits en hel del missnöje hos personalen efter den indiska konsultjätten HCL:s övertagande av Volvo IT. Men det är inte de enda problem som har uppstått i kölvattnet av storaffären.

Sedan affären presenterades har HCL varit flitigt förekommande hos Kronofogden, där det totalt har funnits 24 ansökningar om betalningsföreläggande. Många av ärendena har handlat om ganska stora belopp. Dessa har dock samtliga reglerats, men det väcker givetvis frågor om hur företagets betalningsrutiner fungerar.

Att de bristande betalningsrutinerna kan kategoriseras in under fliken ”strul under resans gång” blir tydligt när man frågar HCL:s Nordenchef Pankaj Tagra vad som har hänt när betalningarna inte har hänt.

– Alla dessa ärenden är avslutade och alla räkningar har betalats. HCL köpte Volvo IT förra året, där mer än 850 nya leverantörskontrakt har flyttats över till HCL. Det här kräver en massiv insats för att upptäcka kontrakten, flytta över dem till HCL, ha förhandlingar och på andra sätt hantera leverantörer, säger han och fortsätter:

– På månadsbasis hanterar HCL 16 000 räkningar från tillverkare som är nya för HCL. Det svenska HCL-gänget har arbetat väldigt hårt med att strömlinjeforma processerna och åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med fel krig ett antal betalningar. En hel del av dessa är relaterade till att leverantörerna inte lärt sig våra nya processer för att kvittera leveranser innan betalning kan göras.

Så man ska inte tolka det som att ni har det tufft i Sverige och svårt med lönsamheten?

– HCL har verkat i Sverige sedan 2005 och har gjort stora investeringar värda hundratals miljoner kronor. Dessa investeringar är gjorda utifrån en ambitiös plan för att kunna leverera enastående it-kapacitet till existerande och potentiella stora kunder, i Norden och globalt, och det från Sverige. HCL är ett finansiellt stabilt och lönsamt företag med globala intäkter på 7 miljarder dollar.