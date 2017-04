Efter 20 år lägger nu it-jätten Intel ner sin stora konferens för utvecklare, Intel Developer Forum, IDF. Anledningen är företagets utveckling och förändringsresa de senaste åren. Företaget är inte längre lika fokuserade på pc utan har breddat sin produktkatalog. I dag återfinns där mikrokontroller för internet of things, lösningar för trådlös kommunikation och lagringsprodukterna inom Optanefamiljen. Därför är mindre, mer nischade konferenser vägen framåt, säger företaget i ett uttalande till tekniksajten Anandtech.

För utvecklare världen över kommer den största förändringen troligen bli hur företaget annonserar nya produkter, och när. Med mindre och fler event sprids nyheterna under året, istället för att samlas till en och samma intensiva period. Något som kan betyda fler eventbesök för att ta del av nyheterna.

Tidigare i år ställde Intel in IDF i Kina. Beskedet då var att San Fransisco-konferensen fortfarande låg inplanerad, men under nya former. Vilket nu visade sig betyda inställt event. Men beskedet följer också en större trend som omfattar såväl Apple som Microsoft och andra stora it-företag.

Gradvis lämnar bolagen de stora lanseringarna där allt presenteras på samma gång för att istället släppa en handfull nyheter vid mindre tillställningar. Detta för att få mer fokus på enskilda produkter och få mer uppmärksamhet kring just dem. Dock kommer det hela som en överraskning, skriver Engadget, då Intels utvecklarkonferens fungerat bra och varit uppskattad bland besökarna. Hur de nya konferenserna kommer att utformas återstår att se.