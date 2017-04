Intäkterna om 2,6 miljarder dollar under det första kvartalet prickade analytikerprognosen. Även bedömningen om intäkter på omkring 2,75 miljarder dollar under innevarande kvartal låg i linje med snittförväntan på Wall Street.

Vinsten per aktie om 40 cent per aktie var högre än väntade 37 cent. Tyngt av kostnader till följd av en rad tunga släpp av nya säsonger från serier som House of Cards, Orange Is the New Black och Master of None bedöms vinsten under innevarande kvartal landa på 15 cent per aktie. Konsensusprognosen låg här på 23 cent, enligt Bloomberg News.

Netflix-aktien steg 3 procent under måndagens USA-handel inför rapportsläppet efter stängning. Aktien svängde sedan under efterhandeln för att avsluta efterhandeln på nivån 149,30 dollar, 1,4 procent högre än måndagens stängningsnivå.

Nyhetsbyrån Direkt