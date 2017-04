– Snabbhet. Jag säger som Jeff Bezos: ”most decisions should probably be made with somewhere around 70 % of the information you wish you had. If you wait for 90 %, in most cases, you’re probably being slow”. Det är ganska långt ifrån hur jättarnas business är uppbyggd idag.

Allan Russel, som är vd på Digital Strategi Skandinavien, har också följt utvecklingen, men än så länge märks de nya aktörerna mer som en omtalad företeelse än vad de märks i verkligheten.

– Det är klart att vi funderar över det, men än så länge har vi inte haft några problem. Vi ser ju att de rör på sig, absolut, men vi ser dem inte hos de stora kunderna med ett helhetskoncept inom digital transformation. Av det vi har sett hittills så har de endast pitchat enstaka delar. Och när det gäller marknadsföring och försäljning ser jag det inte direkt som hotfullt, utan där tar vi det ganska lugnt, säger han.

Allan Russel.

Det Allan Russel ser som det främsta hotet är snarare att de antågande jättarna ska kunna bredda sig hos kunder de redan har. Framför allt eftersom många kunder gärna strävar efter att ha så få leverantörer som det går.

– I och med att de redan sitter på många stora kunder ser vi att de kan ta marknadsandelar den vägen. Men jag måste säga utifrån min erfarenhet från kundsidan att i förhållande till hur vi jobbar idag, så är de bolagen mer revisionsbyråer. De är inte alltid inne på kontoret på riktigt för att se var affärsnyttan verkligen kommer ut. Men som sagt, de sitter ju på stora kunder och som köpare kan det vara svårt att se skillnad, säger han.

Vad är ert främsta sätt att möta den nya konkurrensen?

– För vår del bygger det på att vi sitter på en verklig affärsnytta som vi levererar, och det ger markant ökad försäljning. Så länge det sitter en kunnig köpare på andra sidan känner jag mig ganska lugn.