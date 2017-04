För ett par år sedan bestämde sig Facebook för att deras sociala nätverk inte bara skulle vara en plattform för människors privatliv. Nej, nu skulle de bjuda in all världens företag i sin familj med det arbetsverktyg som kom att kallas Workplace. Plattformen lanserades i höstas och under bolagets stora utvecklarkonferens F8 presenterades nästa steg framåt.

Sedan starten för ett halvår sedan har det sociala jobbnätverket plockat in en rad stora kunder, som cafékedjan Starbucks och mediekoncernen Viacom. Vid Facebooks stora utvecklarkonferens F8 säger nu bolaget att mer än 14 000 organisationer använder arbetsverktyget.

Nu planerar de att öppna upp en serie nya integrationer med tredjepartsleverantörer. Bland annat väntas ett nytt gränssnitt för videoproduktion och streaming. Och de tar in bottar i apparna Grupper och Work Chat, skriver IDG News.

De allra flesta kunder använder sig i dag av betalversionen, alltså Workplace Premium. Men sedan ett par veckor tillbaka finns en standardversion tillgänglig som kommer utan administrationsverktyg och andra företagsfunktioner.