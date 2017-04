Under Facebooks F8-konferens 2015 berättade Marc Zuckerberg att företagets chattapplikation Messenger skulle bli framtidens kundtjänst-verktyg, och under årets upplaga av konferensen fick vi en inblick i vad han menade med det. För under namnet Messenger Platform 2.0 visades en rad nya funktioner upp som alla riktade sig mot företag som vill nå sina kunder på nya sätt.

Läs också: Facebook är kungen på apptronen – dominerar nedladdningarna totalt

Den kanske största nyheten är fliken Discovery som Facebook själva liknar vid Gula sidorna. En flik som ska kunna användas för att nå ut till konsumenterna med sina tjänster eller erbjudanden.

”Vi kopplar samman telefonkatalogen, folkets katalog, med gula sidorna som är företagens katalog”, säger Messengers produktchef Stan Chudnovsky till sajten Engadget.

I Discovery-vyn kan användaren kommunicera direkt med företagen eller med deras chattbottar, som kan svara på enklare frågor eller hålla reda på information som beställningar och leveranser. Dessa bottar ska även kunna implementeras i gruppkonversationer.