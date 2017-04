– Nästan alla gick in med att det inte ville ha det. Men när vi gått igenom allt så landade vi i att det var det minst riskfyllda sättet att göra det på.

Runt en miljard om året kostar utrullningen fram till och med 2022 enligt företaget och bara under 2016 konstateras i årsredovisningen att satsningen påverkar rörelsemarginalen så att utfallet blev 10,3 procent i stället för 11,2 procent.

Hon vill inte gå in på hur budgeten ser ut med motiveringen att hon inte får lämna ut marknadspåverkande information utan hänvisar till de uppgifter som kommit ut via årsredovisningar och på kapitalmarknadsdagar. Där är informationen olika specifik för olika år sedan projektet startade i början av 2013, men om man lägger samman de olika uppgifterna landar det någonstans uppåt tio miljarder kronor.

– Det här är bara en första implementering och vi har mycket långt kvar, säger Gunilla Nilsson, vd för den svenska verksamheten och programdirektör för projektet som går under namnet Unite.

– Men nu går vi från gammalt till det allra senaste. Det här är en del i hela den utveckling som handlar om digitalisering och att koppla upp fabriken.

Det nya systemet innehåller också minnesdatabasen Hana och ett antal molnlösningar som tillsammans ska göra att SKF ska ta steget in i det som kallas 4.0 – maskinerna kopplas ihop med SAP-systemet helt enkelt. Det innebär att SKF på ett helt nytt sätt kan börja utnyttja internet of things till att få in data i systemet och sedan får möjlighet att analysera den.

– Sedan räknar vi också med att vårt transaktionsflöde blir tydligare och bättre, att få lägre lager, kortare ledtider, lägre kapitalbindning och att frigöra pengar. Det ger möjligheter till en helt annan kontroll och styrning.

När räknar ni med att få tillbaka investeringen?

– Det finns givetvis ett business case, men jag kan inte ge några detaljer kring det.

Men ännu är koncernen alltså bara i början av processen. Redan 2013 gjordes en första pilot på en anläggning i Finland men utvärderingen visade att verksamheten inte var tillräckligt involverad.

– När man kör piloter så händer nästan alltid saker man inte förväntar sig. Så i mitten av 2014 gjorde vi ett omtag eftersom vi såg att det behövdes en bättre förankring till affären.

När stora affärssystem implementeras behöver verksamheten anpassa sig efter systemet utan att man funderat igenom verksamhetens behov. Men för att inte hamna i den fällan gick SKF i början av 2015 igenom verksamhetens behov.

– Vi skapade en 2020-bild. Hur ska vi hantera våra affärer om fem år? Vad innebär det rent tekniskt? Hur ska våra processer ut? Sen tittade vi på den konceptuella designen för att se till att den uppfyllde hur vi vill arbeta.

Däremot, framhåller Gunilla Nilsson, görs inga förändringar i systemet.

– Vi har väldigt måna om att inte bygga om det utan att använda standard i alla lägen som är möjligt. Vi gör heller inga kundspecifika anpassningar.

Läs också: SAS digitaliserar för att gå från flygbolag till livsstilsföretag



Det har hunnit gå över tre månader sedan systemet rullades ut i det svenska bolaget, som omfattar nästan hela den svenska verksamheten. Och hittills har allt fungerat bra, enligt Gunilla Nilsson.

– Vi släppte på transaktionsflödena den fjärde januari. Det är 53 tillverkningsflöden som alla var uppe inom ett dygn. Vi var lite försiktigare och släppte på vår olika kundflöden succesivt och avslutade med vår webbkanal enligt plan fyra dagar senare.

Vilka reaktioner har ni fått från medarbetarna?

– Faktiskt väldigt positivt, mer än vi vågat hoppas. Men då ska man vara medveten om att vi haft väldigt gamla tekniska lösningar och våra anställda är ju vana att jobba med modernare teknik inte minst hemma, säger Gunilla Nilsson.

Samtidigt är hon noga med att det bara handlar om en basimplementation än så länge.

– Fortfarande fattas saker och systemet utvecklas kontinuerligt. Det här är ju inget som är färdigt.

För att kunna möta det har företaget byggt upp en intern SAP-kompetens som man fortfarande fyller på.

När systembytet är gjort – handlar det då om att ni hunnit ifatt era konkurrenter eller att ni tagit er förbi?

– Jag skulle nog säga att vi ligger före konkurrenterna redan men att det här håller oss i framkant och möjligheterna att koppla ihop alla delar ger oss konkurrensfördelar. Vi hade aldrig gjort det här om vi inte trott på det, säger Gunilla Nilsson.