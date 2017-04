Dustin köper skånsk styrka

Dustin köper det Malmöbaserade bolaget Saldab IT, som säljer it-lösningar till små och medelstora företag. Dustin uppger att förvärvet stärker bolaget som helhetsleverantör, och dessutom ger bättre närvaro i södra Sverige.

– Med förvärvet av Saldab ökar vi vår kapacitet att vara små och medelstora företags it-avdelning. Vi gör det också möjligt att genom Saldab ta ut de mer nischade tjänster vi har i vår portfölj via våra tidigare förvärvade bolag Purity IT, Idenet och Commsec. Saldabs starka kundfokus passar väl in i Dustins kultur och affärsmodell, säger Jens Haviken, chef för Services & Solutions på Dustin.

Saldab köps från den ägargrupp som bland annat utgörs av bolagets grundare och vd. Malmöbolaget grundades 2009, och har idag 84 anställda. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte bolaget cirka 112 miljoner kronor. Bolaget blir en del av Dustin från 28 april, men kommer att verka under eget namn tills vidare.

– Som en del i Dustin når vi en bredare kundbas där vi kan växa med vårt erbjudande för små och medelstora företag. Samtidigt kan vi erbjuda deras effektiva onlineplattform till våra befintliga kunder, säger Saldabs vd Martin Anderberg.

Läs också: Digitalbyråerna räds inte nya hotet: konsultjättarna är för slöa

Evry köper transport-NAV

Evry fortsätter sin förvärvsresa. Den här gången är det Icecon Affärssystem som rullas in hos konsultbolaget. Icecon Affärssystem är specialiserat på Microsoft Dynamics NAV, främst inom branscherna transport, uthyrning och logistik. Bolaget har elva anställda med verksamhet i Göteborg, Umeå och Luleå.

– Köpet av Icecon Affärssystem ger oss utmärkta förutsättningar att stärka vår position som Microsoft Dynamics NAV-partner. I och med förvärvet gör vi också en medveten satsning mot transportbranschen som går i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi, säger Evrys Sverigechef Fredrik Almén.

– Genom att tillhöra Evry har vi möjlighet att ge våra kunder och medarbetare den utveckling och breddning som marknaden och teknikutvecklingen kräver. Det känns bra att kunna arbeta i en organisation som redan är branschorienterad mot våra områden och dessutom har hunnit ta ett stort steg mot den nya Dynamics 365-miljön, säger Staffan Hansson, vd och delägare i Icecon Affärssystem.

Visma köper upp lagergäng

Norska mjukvarujätten Visma fortsätter dammsuga marknaden på bolag. Nu är det NYCE Solutions, ett företag som jobbar med komplexa lager- och logistiksituationer, som köps upp. NYCE Solutions kommer att bli en del av Visma Retail.

– För konsumenten är det självklart att allt ska fungera oavsett om man startat sin köpresa på nätet och avslutar i butik eller vice versa. För detaljister är det centralt att kunna tillgodose kundens förväntningar vad gäller korrekt lagersaldo och snabba leveranser. Med förvärvet av NYCE Solutions förstärker Visma Retail kompetensen i en växande kärnfråga för handeln, säger Peter Fischer, som är divisionsdirektör på Visma Retail.

– Det är idag mer angeläget att förstå flöden som ligger bakom kunder och konsumenters tuffare krav. Med vår spetskompetens inom internlogistik och lagerhantering löser vi en stor pusselbit. I kombination med Visma Retails innovationskraft och långa erfarenhet av systemstöd för detaljhandel kan vi tillsammans erbjuda koncept som knyter ihop centrala frågor, säger Magnus Nygren, vd på NYCE Solutions.

Interoute tuggar tobak

Moln- och nättjänsteföretaget Interoute har plockats in som artner för Swedish Match digitala transformation inom området ict-infrastruktur. Med Interoutes hjälp vill Swedish Match stödja ett ökat internetanvändande på huvudkontoret och de 28 regionala kontoren i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Detta ska ske med hjälp av en ny nätverkslösning som ger snabb access till molnbaserade, affärskritiska applikationer som exempelvis Microsoft Office 365.

– Lösningen från Interoute möjliggör att data leds olika vägar beroende på om trafiken är affärskritisk eller inte. Det gör att prestandan förbättras avsevärt hos de applikationer vi behöver som mest. Interoute har visat att man verkligen förstår våra behov och är utan tvekan en idealisk partner till oss, även från ett organisatoriskt perspektiv, säger Sven Källenius, ansvarig för Datacenter Operations & Network på Swedish Match.