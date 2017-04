– Vi är mycket glada over att ha rekryterat August Baumann. Han kommer att bidra med stor erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap, och kommer att vara en viktig medlem av Ateas ledningsgrupp, säger koncernchef Steinar Sønsteby.

August Baumann kliver in som senior vice president på Atea Group, där han kommer att ansvara för gruppens affärsutveckling, leverantörshantering och supportfunktioner. Ateas nyförvärv var tidigare vd på Netcom och därefter Telia Norge mellan 2005 och 2014, då han plötsligt fick lämna operatören. Sedan dess har han arbetat på konsultbasis åt olika bolag, däribland just Atea. Han sitter också i styrelsen i Skandiabanken samt är styrelseordförande i ISCO Group.

På Klarna har Caroline Olstedt Carlström haft titeln Vice President Privacy. Hon är även ordförande i Forum för Dataskydd, och har suttit med som expert i dataskyddsutredningen och är också aktiv i International Association of Privacy Professionals.

Caroline Olstedt Carlström, som är en av landets främsta experter inom dataskydd, lämnar betalbolaget Klarna och börjar istället på advokatfirman Lindahl, där hon går in som delägare. Bytet sker den 19 maj. Från Lindahls håll är rekryteringen ett led i ambitionen att vara ett nordiskt center för alla typer av integritets- och dataskyddsfrågor.

IT-Huset tar konsultchef från IP-Soft

Konsultbolaget IT-Huset har rekryterat Fredrik Greberg från IP-Soft till rollen som konsultchef och affärsutvecklare. Han tillträder sin nya tjänst 27 april.

– Jag ser mycket fram emot att få vara en del av IT-Huset. Företaget känns personligt och värdegrunderna som bolaget har är unika på marknaden. Jag är mycket motiverad inför mitt nya uppdrag och hoppas kunna bidra med både erfarenhet och mycket engagemang, säger Fredrik Greberg.

IT-Hantverkare blir IT-Human

Det nylanserade konsultbolaget Human IT plockar in Marcus Lindegren som konsultchef för bolagets kontor i Stockholm. Han ska, enligt bolaget, aktivt arbeta med personalfrågor, rekrytering och marknadsföring. Han ansluter från en liknande roll hos Dustinägda IT-Hantverkarna och har även varit fem år på Tieto.

– Det är med stolthet och stor entusiasm jag tar mig an uppgiften att få vara konsultchef på Human IT i Stockholm. Det ska bli oerhört kul att få vara med och fortsätta utveckla verksamheten. Framförallt lockar Human IT med sina höga ambitioner, intressanta kunder, kompetenta medarbetare och humana synsätt. Jag hoppas kunna tillföra en hel del genom mina tidigare erfarenheter och kunskaper sedan mina många år i branschen, säger han.

Bambora plockar marknadsboss från Telia

Frida Ahrenby.

Svenska betalbolaget Bambora har värvat Frida Ahrenby som ny europeisk marknadschef. Hon kommer närmast från en roll som sälj- och marknadsansvarig på Telia, där hon hade uppdraget att bygga upp ett nytt digitalt affärsområde. På Bambora ska hon leda ett team på drygt 15 personer, vars mål är positionera företaget som den självklara partnern för betallösningar för främst små- och mellanstora handlare, både inom fysisk handel och online.

– Bambora är inget traditionellt fintech-bolag, snarare ett globalt betalkollektiv. Vårt fokus sedan start har legat på att växa tillsammans med våra kunder och därför har vi inte riktigt hunnit med några större marknadsaktiviteter. Men nu blir det ändring på det. I vår rullar vi ut ett flertal kampanjaktiviteter på samtliga nordiska marknader, främst i digitala och sociala kanaler men även i print och utomhus, säger Frida Ahrenby.

JonDeTech tar teknikchef från Neonode

Svenska sensorbolaget JonDeTech har tagit in Anders Jansson som teknikchef. Han kommer närmast från Neonode, där han hade titeln principal engineer. På JonDeTech kommer han att ha övergripande teknikansvar för applikationer, tillämpningar och framtida teknikval.

– Vi är på väg att ta JonDeTech och vår ir-sensorteknologi till nästa nivå. Avgörande för att lyckas är att fortsätta utveckla vår teknologi och skapa fler applikationer för företag med behov av vår ir-sensor. Med Anders gedigna erfarenhet kommer vi kunna ta dessa viktiga steg, säger JonDeTechs vd Robert Ekström.

– Samhället i dag blir mer och mer teknikdrivet vilket skapar nya möjligheter för ir-sensorer. Det kräver att vi fortsätter ligga steget före i utvecklingen. Jag ser en enorm potential i den ir-sensor som JonDeTech utvecklat och det ska bli spännande att få vara med på den resan som företaget har framför sig, säger Anders Jansson.

Han blir Enfos nya hr-chef

Henrik Norell.

Henrik Norell är ny hr-chef för Enfo, där han dessutom kommer att ingå i ledningsgruppen. Han har sedan januari verkat som tillförordnad hr-chef, och nu permanentas alltså den rollen. Tidigare har han arbetat med varierande hr-uppgifter på bolag som CBRE Sweden och Nasdaq OMX.

– Jag anser att hr har en viktig roll att spela när det gäller att bygga ett värdebaserat ledarskap som stöttar och frigör den fulla potentialen hos varje enskild individ. Vi måste kontinuerligt erbjuda utmaningar och utvecklingsmöjligheter för att behålla vårt starka varumärke hos nuvarande och framtida medarbetare, säger Henrik Norell.

– Affärsdriven hr är en kritisk framgångsfaktor för ett kompetensbaserat företag som Enfo. Henrik har en utmärkt meritlista över hr-befattningar i Norden, och jag är verkligen glad över att ha honom ombord, säger Enfos vd Arto Herranen.