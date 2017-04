1. Fokusera på dataskyddet för användarna De som utvecklar digitala assistenter i dag arbetar typiskt på stora företag som har förmågan att rikta in sig på att skydda användarna i stället för att "få ut produkten så snabbt som möjligt och sälja den innan någon annan gör det", säger Will Ackerly, teknikchef på säkerhetsföretaget Virtu.

– Fråga er om er verksamhet verkligen förstår att det redan finns mängder av mikrofoner inne på alla kontor redan, säger han.

– Har ni en intern telefonväxel hur ser säkerheten ut där? Hur vet ni att de inbyggda programmen i telefonerna på kontoret inte hackats? Hur vet ni att era bärbara datorer inte kör övervakningsprogram från en tredje part? Finns det andra prylar på kontoret som spelar in ljud? Vet du hur de hamnat där och vilken funktion de har?

Det är först när ni har hela bilden som ni kan ta fram en policy som slår fast hur mycket jobb ni kan tänka er att lägga på att se till att vanliga samtal inte läcks av misstag.

3. Behandla digitala assistenter likadant som all IoT

– Digitala assistenter ska behandlas på samma sätt som all annan internet of things-utrustning som spelar in känslig information och skickar den vidare till en tredje part, säger Marc Laliberte, it-säkerhetsexpert på Watchguard Technologies

– Den typen av enheter ska inte användas på ställen där potentiellt känslig information kommuniceras muntligt.

Dessutom bör IoT-enheter lyftas ut från det övriga företagsnätet så att de kan få extra skydd om de riskerar att angripas anser han.

Ett sätt att göra det på är att koppla upp dem emot samma typ av trådlöst nät som besökare får tillgång till, som inte ger tillgång till de interna systemen påpekar Matias Woloski, teknikchef och medgrundare till identitetsplattformen Auth0.

4. Vad får de anställda ha med sig?

Jodå, även här är bring your own device-frågan uppe – ska de anställda få använda sina egna digitala assistenter på jobbet?

– Under de närmaste två åren kommer de att bli allt vanligare både i konsumentapplikationer och företagsapplikationer, säger David Fapohunda som är chef för PwC:s enhet för ekonomiska brott som sysslar mycker med it-säkerhet.

– Nästa generations assistenter kommer att skräddarsys efter varje individ och kommer på allvar att kunna ge svar på en djupare kontextuell nivå och automatisera manuella uppgifter En digital assistent kommer att läsa din e-post, lyssna av din röstbrevlåda och till och med kommunicera med andra digitala assistenter både i ditt yrkesnätverk och ditt personliga nätverk. De kommer att vara lika viktiga för verksamheten som e-post.

Och det är i det scenariot som frågan om vi ska använda oss av egna assistenter eller företagets.

Eftersom personliga assistenter använder sig av molnet för att kunna klara av sina komplexa uppgifter, hämta data och få tillgång till de resurser som krävs så blir frågor kring sådant som datalagring och dataskydd viktiga för cio:er och it-säkerhetschefer konstaterar David Fapohunda.