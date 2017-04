Om en dator kan gå igenom och granska 20 000 avtal på en bråkdel av den tid det tar för en människa att göra det samma krävs det inte ett geni för att räkna ut att det ansvariga skrået står inför en omfattande förändring. Digitaliseringen har nu även nått marknaden för juridiska tjänster. Pressade priser och förändrade yrkesroller följer i dess spår, men förvänta er inga robotar i rättssalarna riktig än.

– Det man kan säga löper genom hela sektorn är att digitaliseringen gör med juridiken som den gjort med så många andra branscher, och det rör begrepp som transaktionskostnader. Marknaden blir mer transparent och mer desintegrerad. Det är sådant som händer när vi blir mer digitala, plötsligt vet köparen ungefär vad en tjänst borde kosta, säger docent Christian Sandström som nyligen presenterade en rapport beställd av Konkurrensverket kring digitaliseringen av juristbranschen.

Under senare år har juristbranschen, i likhet med andra, sett hur nya aktörer tagit sig in på marknaden. En som särskilt gjort sig ett namn är Avtal24. De erbjuder bland annat med hjälp av webbverktyg olika tjänster för avtalshjälp direkt via nätet eller via telefon. Men på frammarsch är också en rad tjänster som bygger på artificiell intelligens där byråerna använder sig av databaser och ny mjukvara för att hantera komplicerad affärsjuridik. Och inte minst mer dataintensiva ärenden.

Tjänster som troligen är mer eller mindre automatiserade i framtiden är hyreskontrakt, genomgång av fastighetsbestånd eller enklare delar av företagsöverlåtelse.

Denna utveckling kommer troligen också leda till pressade priser. När det blir allt tydligare för kunderna vad saker och ting faktiskt kostar, blir det också enligt Christian Sandström svårare för olika byråer att variera prissättningen. Kunderna kan helt enkelt göra bättre jämförelser. Ytterligare en följd av ny teknik är effektiviseringen av arbetstiderna. Om något helt plötsligt tar en timme i stället för åtta kommer det att påverka priset.

Avtal24 är en av de tjänster som erbjuder juridiska tjänster i ett webbaserat verktyg.

Han är dock tydlig på en punkt, det handlar inte om att på sikt plocka bort juristen. Snarare tvärt om.

– Vad som är viktigt att komma ihåg är att Avtal24 fick fart på affärerna när människor kombinerades med teknikplattformen, säger han.

Däremot ska man inte sticka under stol med att en ökad standardisering och ökad grad av automatiserade tjänster kommer att påverka yrket. Inte bara kostnaderna. Olika segment kommer också påverkas olika. Tuffast blir det för mindre, lokala byråer inom familjejuridik. I den historiska tillbakablick som ges i rapporten skriver Sandström att juristbranschen inte, i lika stor utsträckning som andra, gått igenom den förändringsprocess som industriella revolutionen innebar med allt vad den betydde av stordriftsfördelar. Digitaliseringen blir därför ett sätt att bygga den moderna tjänsteorganisationen. Enmans- och fåmansbolag inom den enklare juridiken kan få problem framöver.

– Juridiken har länge fungerat som ett hantverk, frånvaron av skalbarhet och standardisering kommer bli en utmaning för en del mindre byråer, inte minst inom den enklare juridiken runtom i landet, säger han och drar paralleller till hur bankernas lokalkontor mer eller mindre försvunnit från kartan i takt med att det personliga mötet blir allt mindre viktigt.