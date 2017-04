Börje Ekholm upprepar också tidigare besked om att den mer fokuserade affärsstrategin förväntas resultera i en avsevärt förbättrad lönsamhet redan under 2018.

– Det är nu en omedelbar prioritet att förbättra lönsamheten, samtidigt som åtgärder vidtas för att återta teknik- och marknadsledarskapet, uppger han i rapporten.

Ericsson meddelar att den "oroande utvecklingen" inom IT & Cloud fortsatte under första kvartalet, med betydligt ökade förluster som följd. Påtagliga förbättringar i lönsamheten förväntas under 2018.

– Vårt resultat inom detta område är dock inte acceptabelt, och den nya ledningen vidtar åtgärder för att vända verksamheten. Detta innefattar att öka takten i introduktionen av nya produkter, att strömlinjeforma tjänsteorganisationen och att bättre definiera projektåtaganden, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

Ericsson kommer att fortsätta sälja kompletta lösningar inom telekomkärnnät, OSS och BSS, inklusive hårdvara, mjukvara och tjänster.

– Vi söker dock alternativ för hårdvaruverksamheten för it och molnbaserad infrastruktur för att nå den skala som krävs för att vi ska kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga lösningar.

Nyhetsbyrån Direkt