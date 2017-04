Kommissionen undersöker konkurrensbrott under EU-föredragets artiklar 101 och 102, det vill säga kartellsamverkan och missbruk av dominerande marknadsställning.

Telenor uppger att man har strikta interna regler vad gäller att följa lagar och regler, uppger bolaget som också avser samarbeta med myndigheterna kring granskningen så att den kan bedrivas på ett effektivt sätt. Utöver det lämnar Telenor inga ytterligare kommentarer i ärendet, heter det i pressmeddelandet.

Liksom Telenor Sverige har Telia under tisdagsförmiddagen i Sverige haft besök från EU-kommissionen beträffande konkurrenssituationen på telekommarknaden. Det bekräftas Telias talesperson Johanna Hansson för Nyhetsbyrån Direkt.

– Det stämmer att även vi haft besök av EU-kommissionen. Det gäller hur konkurrensen fungerar. Just nu är det all information jag har. Vi går ut med ett pressmeddelande inom kort. Det skedde här under morgonen, säger Johanna Hansson.

Vilka andra företag som berörs, om det finns något föreläggande, vad Telia känt till sedan tidigare och huruvida det är konkurrenskommissionär Margrethe Vestager som nu agerar kunde hon inte bekräfta.

Nyhetsbyrån Direkt