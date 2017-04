Nu på morgonen meddelar Advania att man har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding. Budet ligger på 34 kronor per aktie, vilket ger ett totalvärde för samtliga aktier på 158 miljoner kronor.

Caperios grundare Christer Haglund komenterar den stundande affären så här:

– För Caperio ligger sammanslagningen helt rätt i tiden. Advania har under de senaste åren genomfört den resa som Caperio just nu är inne på, vilket gör att det finns både förståelse och kunskap för den verksamhet vi bedriver. Genom sammanslagningen kan vi addera in ytterligare värde i uppdragen vilket skapar stor potential till att kunna växla upp den sammanlagda verksamheten, både i form av ett mer heltäckande tjänsteutbud och genomförandekraft i uppdragen.

Advanias isländska koncernchef Gestur G Gestsson, säger att bolaget har stora nordiska ambitioner.

– Affären ligger i linje med vår målsättning och strategi att ytterligare stärka vår position som ett av Nordens ledande it-bolag. Tillsammans kommer vi vara ännu starkare i vår målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande partnern till våra kunder. Jag välkomnar även Caperios medarbetare att vara med på vår gemensamma resa där vi kan fortsätta stödja våra gemensamma kunder på ett ännu bättre sätt genom ett bredare och mer komplett erbjudande.

Advaniakoncernen har i dagsläget runt 1 000 anställda och 17 kontor i tre länder, Island, Norge och Sverige. Under 2016 landade omsättningen på 1 633 miljoner kronor. Bolaget uppger att man noggrant har följt Caperios utveckling och bedömer att ”en sammanslagning av bolagen kompletterar och stärker Advanias position på marknaden och förbättrar bolagets framtida tillväxtmöjligheter”. Med ett förvärv skulle Advania få en breddad kundbas samt cirka 120 nya medarbetare.