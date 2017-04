– Mina 14 år på Redpill Linpro har varit fantastiska. Från fem personer som startade ett bolag med en idé om att hjälpa organisationer att dra nytta av open source-teknologi, via några tidiga år i uppförsbacke. Det var citat som "Open source är inte säkert" och "Open source går inte att använda i affärskritiska miljöer" till att vi med tiden fick spontana förfrågningar från kunderna. Inte minst från svensk offentlig sektor som verkligen gick i bräschen. Där tycker jag att Kammarkollegiet har gjort ett fantastiskt jobb för att få det offentliga Sverige att bli både effektivare och modernare inom it, säger Anders Liling om sin resa med bolaget.

– Proppen har gått ur ordentligt vad det gäller molnet. Marknaden har mognat och kunderna förstår fördelarna med hybrid it. Våra leveranser sker ifrån våra egna datacenter och det publika molnet där det är kundens behov som styr vad vi använder. Vi har levererat hybrid it i flera år, nu talar alla om det, men vi har affärsmodellerna och avtalsstrukturerna på plats.

– Efter en fantastisk start i Dalarna är det hög tid att bredda bolaget och att utöka marknaden österut känns naturligt. Vår första konsult bosatt i Gävle har redan startat och omedelbart gått ut på ett uppdrag och vi välkomnar flera. Vårt koncept med specialister inom både kravhantering och test gör att vi lyckas erbjuda våra tjänster till fler verksamheter, säger hon.

Folksam tar it-chef från Nasdaq

Johan Rudén.

Johan Rudén tillträder den 1 augusti som ny it-chef i Folksamgruppen. Han efterträder därmed Gunnar Fröderberg som istället får titeln senior advisor. Johan Rudén kommer närmast från rollen som globalt verksamhetsansvarig för delar av värdepappersmarknaden på Nasdaq.

– Jag är mycket glad att Johan har valt att komma till Folksam. Han tar över en strategiskt viktig roll inom Folksam som under Gunnar Fröderbergs ledning utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt. Jag är glad att Gunnar väljer att vara kvar i rollen som senior advisor så att Johan får tid på sig att sätta sig in i arbetet, säger Jens Henriksson, koncernchef och vd för Folksamgruppen.

Johan Rudén börjar i Folksam redan den 1 maj som Senior Advisor och går parallellt med Gunnar Fröderberg fram till den 1 augusti. Gunnar övertar då Senior Advisor-rollen fram till sin pension i maj 2018.

– Jag ser fram emot det nya arbetet och tycker att det ska bli väldigt spännande. Folksam är Sveriges största försäkringsbolag och ägs av sina kunder. De ska känna att vi tillsammans gör allt för att skapa en kostnadseffektiv drift genom att driva digitaliseringen och produktutvecklingen framåt, säger Johan Rudén.

Hon ska locka humanister i väst…

Annelie Karlsson.

Konsultbolaget Human IT, som nyligen bröts ut från Lexicon IT-konsult, fortsätter bygga upp sin verksamhet. Nu har man tagit in Annelie Karlsson i rollen som rekryterings- och hr-chef hos Human IT Väst. Hon kommer senast från konsultmäklaren Ework där hon bland annat haft roller som leveranschef och kompetensansvarig.

– Det ska bli oerhört kul att tillsammans med ledningen på Human IT Väst få vara med och fortsätta utveckla verksamheten. Framförallt lockar Human IT med sina höga ambitioner, intressanta kunder, kompetenta medarbetare och humana synsätt. Jag hoppas kunna tillföra en hel del genom mina tidigare erfarenheter och kunskaper sedan mina många år i branschen, säger Annelie Karlsson.

– Annelie som person är väldigt engagerande och hon har förmågan att få både medarbetare och ledningen att arbeta mot gemensamma och utmanande mål, mycket tack vare sin prestigelösa ledarstil i kombination med en positivism som smittar. Vi är mycket glada att ha Annelie ombord, säger Teresa Utkovic, vd på Human IT Väst.

… och han konsulter i öst

Mikael Timerdal.

Mikael Timerdal tillträder rollen som konsultchef för Lexicon IT-konsult i Stockholm. Han kommer senast från rollen som resurschef på Zerochaos och har tidigare haft roller som kundansvarig och it-rekryterare på TNG och Poolia IT.

– Det är med stolthet och stor entusiasm jag tar mig an uppgiften. Jag ser stora möjligheter att ytterligare utveckla vår position som leverantör av konsulter inom it-support, it-drift och infrastruktur. Jag kommer också att vara delaktig i att fortsätta utveckla vårt tjänsteerbjudande inom it-support, drift och nät. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med ledningen få vara med och fortsätta att utveckla bolaget, säger han.

– Mikael har en gedigen bakgrund, allt från att sälja och rekrytera till att bygga vinnande konsultteam. Han är lyhörd för kundernas önskemål och förväntningar och har förmågan att hitta effektiva lösningar, något som uppskattas högt av kunderna, säger Carl Johan Bernadotte, vd för Lexicon IT-konsult.