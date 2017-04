Hur ska man tänka för att få fram innovativa produkter? När UX-experten Jaime Levy, författare till bestsellern "UX Strategy: How to devise innovative digital products that people want, ställde frågan till en god vän fick hon rådet att fundera över vilka som inspirerar henne, berättade hon på UX-eventet From business to buttons i Stockholm.

Först upp var Andy Warhol – popkonstens fader som förde in helt nya element i konsten, skapade ett kreativt entourage med The Factory.

Men om du skulle tänka dig någon inom teknik? Steve Jobs blev svaret. Mannen som aldrig lät ett nej vara ett nej utan provade ändå – och lyckades.

Men kanske om man försöker hitta en inspirationskälla som inte är död försökte hennes vän.

Självklart Elon Musk, konstaterade Jaime Levy. Mannen som kastar sig in i visionära projekt som andra byter tröjor.

Den tanken ledde till handling. Hon identifierade Hyperloop, idén om ett nytt kollektivt färdmedel där vi åker i kapslar genom rör, som ett intressant projekt att arbeta med och eftersom det ligger under open source tog hon kontakt med en av de startups som jobbar med Hyperloop och erbjöd sig att hjälpa till som konsult.

– Jag fick svar direkt, de ville gärna ha med mig och betalningen var optioner på framtida aktier. Min pappa brukar säga att tio procent av ingenting är ingenting. Men ibland måste man göra något för att man tycker det är viktigt helt enkelt.

Men att lägga några timmar i veckan på projeket kändes meningslöst så för att ändå få lite gjort frågade hon sina studenter på University of Southern California där hon undervisar just i UX-strategi, om de ville vara med och arbeta med projektet som en del av kursen. Hon fick med sig 20 studenter.