När analysföretaget IDC la fram sina siffror över den globala pc-försäljningen under första kvartalet var det en del saker som inte var som de brukade. Mest överraskande: För första gången på fem år gick försäljningen upp – om än bara med en knapp procent.

Dessutom var Lenovo, som under flera år prenumererat på förstaplatsen, nerputtade till en andraplats. Marco Andresen som är operativ chef för Emea-området på Lenovo säger:

– Det är klart att det är en stor drivkraft och ett uttalat mål för oss att vara störst, men det är ännu viktigare att vara stor och lönsam. Samtidigt, om man kollar på senaste kvartalet mellan oss och HP så är det väldigt små marginaler och det beror också på vem man lyssnar på.

Och det stämmer att marginalerna är små (HP sålde 13,1 miljoner pc under perioden mot Lenovos 12,3 miljoner). Det stämmer också att i det andra stora analysföretaget Gartners mätningar så behöll Lenovo förstaplatsen (då båda analysföretagen mäter olika - till exempel räknar IDC Chromebooks som pc, vilket Gartner inte gör).

Hur som helst tätnar striden om förstaplatsen, som är viktig att inneha, inte minst för varumärket. Vad är då Lenovos plan för att gå vinnande ur den här täta duellen? Det är tydligt att företaget har siktet inställt på mellansegmentet för att lyckas med det här.

Marco Andresen.

– Vi har ju tre ben, säger Marco Andresen. Konsumenter, små och medelstora företag samt storföretag. Vi är störst på konsumenter och storföretag, men på smb är vi lite svagare – där Dell och HP är starka - och det innebär ju att det är där vi har potential.

HP ökade försäljningen under kvartalet med 13 procent (att jämföra med Lenovos 1,7 procent) och har momentum på pc-marknaden just nu. Sverigechefen på HP Stefan Bergdahl säger att ett viktigt skäl till den här comebacken är den uppdelning av företaget som gjordes 2015 i HPE och HP Inc.

– Det har gjort att vi har kunnat ha mycket mer fokus på de här delarna och vi vet att investeringarna som vi gör går tillbaka till pc och print. Långsiktigt har vi arbetat med produkter som passar marknaden – där trenden är att det går upp inom gaming och pc. Vi har haft lyckade lanseringar med Omen X-serien och Spectre-serien.