Finska konsultjätten Tieto fortsätter tuffa på bra i Sverige, och nu är det även dags för växling i Sverigechefsrollen, där Håkan Dahlström efterträder Per Johanson. Båda kommer dock att fortsätta i sina befintliga och huvudsakliga roller som globala chefer för affärsområdena Technology Services and Modernization respektive Financial Services.

Medan bolaget på koncernnivå växte med 7 procent under det första kvartalet, så ståtade den svenska verksamheten med en tillväxt på 10 procent. Rörelseresultatet för koncernen ökade från 31,5 till 35,4 miljoner euro, och vinstmarginalen ligger på 9 procent. Hur det ser ut vinst- och marginalmässigt i Sverige redovisas inte.

Enligt koncernchef Kimmo Alkio, som den här gången valde att ta kvartalsrapporterandet från Tietos svenska kontor i Värtahamnen, så ser det bra ut över hela linjen. Inte minst i Sverige där han helst inte lyfter fram något specifikt affärsområde.

– Vi har bra utveckling i alla sektorer, och vi har även presenterat nya referenskunder från alla delar av verksamheten under första kvartalet. Jag tycker att tillväxten i sig är ett trevligt tecken på hur det utvecklar sig, säger han.

Att man väljer att byta Sverigechef ser han som tämligen odramatiskt, och helt enligt plan.

– Tittar man på vår ledningsgruppen så har vi en person i taget som är Sverigechef. Vi har en rotation. Nu har Per lett det i tre år, och nu är det Håkans tur, säger han, men konstaterar samtidigt att det inte bara är en administrativ roll.