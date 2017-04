Anonabox Pro nätverksrouter Företaget Anonabox erbjuder en nätverksrouter helt support särskilt framtaget för Tor-nätverket, ni vet tjänsten som gör att man kan surfa och kommunicera helt anonymt. Befinner du dig på ett hotellrum, plugga in boxen i LAN-porten eller konfigurerar den efter rummets wi-fi så den fungerar som en extender. Koppla därefter upp din dator eller telefon via routerns wifi.

Lindy USB Port blocker Andra delar av datorn som är bra att blockera är usb-porten. Med en sådan på plats går det helt enkelt inte att plugga in externa enheter den vägen, så som minnesstickor eller mp3-spelare. Pluggen monteras med hjälp av en särskild nyckel och kräver en rätt rejäl insats för att plockas loss utan samma nyckel. Det hindrar inte ett fullblodsproffs. Men som ordspråket säger: ögonblicket gör tjuven. Och just den typen av klåfingrade brottslingar kan hållas borta från att fylla din dator med virus och andra skadedjur. Ett alternativ på marknaden är Lindy USB Port Blocker som tar ungefär 200 kronor, 22,95 dollar, för ett set om fyra.

På resande fot kan det kännas bra att kunna låsa fast datorn, rent fysiskt. Då finns det en rad alternativ, som till exempel Kensingtons vajerlås med inbyggd säkerhetskabel för att ta upp så lite plats som möjligt. Just denna modell har en stålkabel som ska stå emot knivar och skärverktyg. En potentiell köpare får lägga ut ungefär 700 kronor.

Företaget erbjuder två alternativ. Ett för de användare som bryr sig mer om prestanda än anonymitet, som kan välja att använda den inbyggda vpn-tjänsten. De som vill har mer skydd kan använda vpn och surfa via Tor-nätverket. Routern går att köpa via Amazon till ett pris av drygt 119 dollar.

Yubikey Neo autentiseringsnyckel

Lösenord i all ära, men det räcker inte alltid med mormors flicknamn, året du fick din första kyss och dina favoritsymboler för att skydda dina olika konton. Lösningen heter ofta istället tvåfaktorsautentisering. Svenska företaget Yubico har en usb-dongel som ger säker tillgång till en lång rad applikationer inklusive fjärranslutning till mjukvara, lösenordshanterare eller för att logga in på din dator. Även vanligt förekommande molntjänster, som Gmail och Dropbox, kan användas med nyckeln.

Autentiseringsnyckeln kopplas in via usb-porten. Skulle den vara blockerad går det också att använda sig av kontaktlös kommunikation, eller så kallas nfc-teknik om sådan finns i datorn eller telefonen. Priset på denna dongel ligger på ungefär 650 kronor.

Logitech webbkamera

En webbkamera bör vara snygg, funktionell och ändamålsanpassade. Sen får de gärna dölja en grym säkerhetsapparat under huven. Där passar Logitechs 4K Pro webcam bra in. Den är utrustad med ett avancerat detekteringssystem där infrarött ljus används. Samt möjligheten att koppla ihop sig med Windows Hello för att på ett säkert sätt verifiera användarna. Allt utan att användaren behöver lyfta ett finger. Enkla processer gör att man slipper tröttsamma ut- och inloggningar, vilket också leder till bättre säkerhet.

Gatekeeper 2.0 security token

Sitter du på ett kontorscafé är det bra att kunna gå i väg och fylla på kaffekoppen. Och förutsatt att du fysiskt låst fast datorn, eller att du litar på folket runt omkring dig, finns här en lösning för att automatiskt låsa din dator när du är tillfälligt borta från din plats. En security token är lite bricka som kopplas in i datorns usb-port, som en mottagare. Nyckeln, Gate Keeper, sätter du på din nyckelknippa. Fungerar ungefär som dörrlåset på en bil. För denna pryl får du ge ungefär 545 kronor.

Kingston Data Traveler - reseminne

Säker lagring är en annan förutsättning för att medarbetare ska kunna jobba utanför kontoret. Här erbjuder Kingston ett usb-minne för företag, särskilt framtagen för att lagra information på ett säkert sätt. Stickan använder 256-bitars hårdvarubaserad kryptering av typen AES för hela disken, som är oberoende av operativsystemet

Den låser sig automatiskt när den matas ut från datorn och krypteringsnyckeln raderas efter tio misslyckade inloggningsförsök. Då går det inte att rädda informationen på stickan. Den har stöd för USB 3.1 och ska dessutom vara både damm- och vattentålig – inom rimliga gränser. I Sverige går denna lagringsenhet på ungefär 2 200 kronor.

HP Chromebook 13

Om du inte har informationen i din ägo, då är det väldigt svårt att förlora den. Lite så är det med HP Chromebook 13. Där lagrar du alltså inte filer och annan viktig data på själva datorn. Hela apparaten är byggd kring operativsystemet Chrome, vilket hörs på namnet. Här kan du jobba helt via Googles verktyg, helt trådlöst och det i upp till elva timmar. Det finns lösningar som gör att det också går att använda datorn som en tunn klient i ett nätverk från en gemensam server, så kallad virtual desktop infrastructure.