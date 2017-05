Det är oerhört stor skillnad när jag i min arbetsroll möter en kommun eller skola jämfört med ett aktiebolag. Från att hålla tekniskt avancerade presentationer kring certifikatshantering, vpn-lösningar och säkerhetsklassificeringar sitter jag plötsligt och svarar på frågan om vi har möjlighet att låsa upp en platta remote. ”Skärmlåset du vet, kan man öppna det?”

En funktion som är utmärkt i en företagsmiljö kan förvandlas till ett monster i skolan. Om du anger fel låskod flera gånger i rad så låser sig en Ipad under en begränsad tidsperiod. Toppen för tjänstemannen vars Ipad blivit glömd i stolsfickan på flyget – en mardröm i klassrummet där den trotsiga eleven maskar från lektionen genom att göra sin smarta platta dum de närmsta 15 minuterna, genom att medvetet ange fel kod tills fördröjningslåset slås på. Ingen annanstans är detta ett tekniskt problem – utan en teknisk gåva. Men skolans it-behov är inte som andras och varken kan eller bör behandlas därefter.

För några år sedan köptes Ipadden in friskt till skolverksamheter runt om i landet. Undervisningen skulle digitaliseras. Hur man väl gjorde sen när man stod där med hårdvaran i hand visste ingen. Appar, vem skulle köpa in dem? Va, behöver man ett Apple-id? Kan inte en elev under 13 år ha ett? Oj då.

Skräckexempel där tusentals elev-Ipads delade på ett och samma konto radade upp sig både inom och utanför Sveriges gränser. Kaos utbröt när busiga elever drog denna koppling och började skicka massmeddelanden till alla enheter via Imessage-appen. Och historien slutade nästan alltid med dagen D där någon påhittig elev insåg kalabaliken som skulle breda ut sig ifall man bytte lösenordet för Apple-id:t och alla tusentals Ipads som plötsligt skulle sluta fungera. Ja, detta är en sann historia. Flera gånger om.

Tack och lov är 2017 äntligen här och bättre hjälpmedel finns. Låt oss ta en titt på de viktigaste och mest grundläggande: