Sportande toppchefer skapar en idealiserad bild av sig själva som ledare, något som påverkar företaget och medarbetarna. Det visar en ny avhandling som lagts fram vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

– Man ska alltså inte underskatta betydelsen av att privatliv och ledarskap hänger ihop. Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om ”vem de vill bli” som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson, i ett pressmeddelande.

Som grund för avhandlingen ­– Sweat is weakness leaving the body. A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden – har hon djupintervjuat 24 företagsledare som aktivt kopplar sitt idrottande till vad de ser som nödvändiga ideala egenskaper för en ledare.