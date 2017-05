Man berättade också att en lärare kan göra i ordning ett usb-minne med en fullständig konfiguration på sin egen dator. Det kan sedan stoppas in i elevernas datorer och konfigurationen som startas automatiskt ska ta under 30 sekunder per dator. En skola i Colorado rapporteras ha konfigurerat 600 datorer under en dag, med hjälp av 30 usb-minnen.

Busenkel konfiguration ska få skolorna att välja Windows 10 S hoppas Microsoft.

För att kunna konkurrera med billiga Chromebook blir Microsoft tvunget att ta hjälp av hårdvarupartner som Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, med flera. Redan i dag ska det finnas bärbara datorer för Windows 10 S tillgängliga från 189 dollar. Räkna med priser som börjar runt 2 000 kronor i Sverige, vilket ska inkludera ett års prenumeration på skolversionen av Minecraft.

Hela paketet med applikationer ska finnas tillgängligt ”i sommar” i USA. När allt kommer till Sverige är oklart. Det ska gå att köra Windows 10 S på alla enheter som kan köra Windows 10.

En sak är i alla fall klar. Microsoft kommer inte att priskonkurrera med egen hårdvara. Nya Surface Laptop som lägger sig mellan Surface Pro och Surface Book har ett pris som börjar på 999 dollar, vilket lär bli uppemot 10 000 i Sverige. Alltså för enklast tänkbara konfiguration. Leveranser ska ta fart 15 juni i USA.

Läs också: Kommer pc-tillverkarna lyckas med sina skrytdatorer? Branschen pratar hellre Chromebooks.

Under lanseringen presenterades Surface Laptop som om den var skapad enbart för studenter. Men den lär så klart även marknadsföras till resten av världens användare så småningom. Den här lanseringen visar hur hårt Microsoft satsar på skolmarknaden.

Det är en imponerande laptop Microsoft har fått ihop. Den kan förses med någon av Intels processorer Core I5 eller I7, upp till en TB flashdisk. Vikten är 1,25 kilo, skärmen är på 13,5 tum med 3,4 miljoner bildpunkter. Surface Laptop kommer att finnas i fyra färger, som ”burgundy” och ”cobolt blå”.

Det som Microsoft lyfter fram allra mest, förutom själva designen, är att Surface Laptop har den tunnaste touchskärmen någonsin på en laptop och batterilivslängden som anges till hela 14,5 timmar.

Nu återstår det att se hur Microsoft lyckas konkurrera med Google och Apple på skolmarknaden. Vad ger en billig klientenhet med Windows 10S jämfört med en Chromebook? Vill de studenter som vill köpa det allra bästa byta ut sina Macbook mot Surface Laptop?

Vilken av de tre konkurrenterna Microsoft, Google och Apple har det bästa helhetserbjudandet för skolorna? Och när blir Microsofts hela paket för skolor tillgängligt i Sverige?

Microsofts lansering i går ger nästan upphov till fler frågor än svar. Men nu vet vi i alla fall vad den nya Windowsvarianten heter och vi har fått se hur Microsofts laptop ser ut.