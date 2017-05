Det finns it-avdelningar som är stora som ett större it-konsultbolag. Lastbilstillverkaren Scanias är en sådan. Totalt jobbar 1500 personer på den interna it-avdelningen, majoriteten i Södertälje, men det finns it-personal också på de största fabrikerna i Europa och Sydamerika. Men för it-avdelningen handlar det inte bara om att sköta den dagliga it-verksamheten. I allt högre grad handlar det också om att ligga nära affären, och vara med och stötta verksamhetsutvecklingen. Det säger Jonas Östergren, som är sektionschef på Infrastructure Delivery på Scania.

– Jag tycker det har skett väldigt stora förändringar i synen på it. På 90-talet sågs it mycket som enbart en kostnad, det var generellt mer outsourcing. I dag ses it mer som en konkurrensfördel.

– Vi möter verksamheten på ett mycket mer harmoniserat sätt, vi från it-sidan vill bidra till verksamhetsutveckling och föreslå lösningar utifrån den teknikutveckling som sker.

Läs också: Regeringen ger klartecken för tester av självkörande bilar

Jonas Östergren säger att det handlar om att arbeta mer agilt, där it-personal oftare sitter ute hos verksamheterna och bygger lösningar tillsammans genom dialog och interaktion.

– Detta i stället för att de kommer in med kravspec som vi ska bygga efter, och fem månader senare är vi färdiga.