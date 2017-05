Under gårdagens bolagsstämma lämnade Staffan Hanstorp vd- och koncernchefsrollen på Addnode efter tio år. Men det går knappast att läsa in någon större revolution i successionen – parhästen och finanschefen Johan Andersson tar över vd-rollen, medan Staffan Hanstorp tar hand om ordförandeklubban.

– Det blev exakt 40 kvartalsrapporter och tio bolagsstämmor, kommenterar Staffan Hanstorp valet av tidpunkt för överlämningen.

Totalt har det blivit 23 år som toppchef. Först gjorde han tio år som vd på Technia, ett bolag han själv var med och grundade och som idag utgör cirka en tredjedel av Addnode-koncernen. Tre år som affärsområdeschef blev det sedan, innan han alltså körde vd- och koncernchefsracet på Addnode i ett decennium.

Hur känns det att lämna över?

– När jag har bytt arbetsuppgifter tidigare så har det gått bra. Jag tror att jag har ganska lätt att släppa saker och istället vara engagerad på ett annorlunda sätt.

Han lämnar som sagt bolaget i välbekanta händer, och under den senaste tiden har han successivt lämnat över till sin efterträdare.

– Vi har jobbat ihop i tio år, jag och Johan, så det känns bra och naturligt. Vi har alltid jobbat nära varandra, säger Staffan Hanstorp, som ser fram emot det uppdrag som väntar i den nya rollen.

– Jag blir lite friare i min roll nu, där jag främst ska leta förvärv och kliva in i tidiga faser av dialogen. Vi har byggt upp den här koncernen under min tid. Nu ska vi vidga det lite. Under de senaste åren har vi gjort en två–tre–fyra–fem förvärv per år, några i Sverige och några utanför Sverige. Nu vill vi fylla på med bolag utanför Sverige.

Så du ska glida runt i Europa och leta bolag nu alltså?

– Ja, det är min huvuduppgift. Vi hoppas kunna öka lite i både frekvens och storlek på förvärven. Ska man etablera sig i ett nytt land så räcker det inte med små förvärv, utan det behövs ett riktigt fäste. Jag är ju själv gammal säljare. Det närmaste jag kommer att sälja idag är att köpa, men det är också en form av sälj man gör då också, när man säljer in koncernen.