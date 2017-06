All livesport kör Viaplay dock i egna datahallar.

– Vi börjar nu streama livesport i 4k ultra-HD. Så har man en Chromecast ultra, 4k-tv och hyfsad bandbredd hemma, så är det bara att gå in och köra. Framför allt kör vi Formel 1-tävlingen Monaco Grand Prix och Champions league-finalen i detta.

Ikväll är det dags för årets stora händelse i fotbollsvärlden: Final i Champions Leauge. I det här sammanhanget spelar tekniken lite samma roll som domaren: Den ska finnas där och fungera – utan att man tänker på den. Kaj af Kleen, som är chef över teknik- och produktavdelningen på Viaplay, berättar också om en teknisk nyhet i samband med just Champions league-finalen.

– Det är tio gånger mer komplext att jobba med live jämfört med on demand. Alla vill ju se det här samtidigt. Och det är oerhört skört med en signal från arenan, upp i luften, ner i Stockholm, på med grafik och kommentatorer, ut på internet och hem till folks tv. Det är ganska mycket som kan hända på den sträckan. Det kräver mycket operationell disciplin för att lyckas med det här.

Det här innebär att Viaplay byggt upp en rejäl produkt- och teknikorganisation, bestående av 200 personer, där 75 procent är utvecklare. Där utformar de användarupplevelsen, programmerar mjukvaran och driver infrastrukturen.

När det gäller livesport är det alltså de egna datahallarna som gäller, men annars använder sig Viaplay mycket av molnet i den här mycket teknikintensiva organisationen, och har så gjort sedan 2012.

– Det började med att vi ville komma åt den automatiska skalningen. Det var själva nyckeln. Och det handlade inte bara om produktionen, utan också om test av till exempel applikationer. Det är viktigt att kunna ligga så tajt som möjligt till sin kapacitet, så att man varken har för mycket eller för lite.

– Steg två var att använda molnet för att förenkla bygg- och releaseprocesser, göra det enklare för utvecklare att komma åt och administrera testmiljöer, och så vidare. Det handlar om att göra en ganska manuell process för att skapa en ny funktion automatiserad.

Kaj af Kleen fortsätter:

– Det tredje steget handlar om det vi kallar infrastructure as a code, och det innebär att man istället för att ha ett team som jobbar med infrastruktur eller kvalitetskontroller så försöker vi skapa självbetjäning för utvecklare så att de själva kan administrera infrastrukturen.

All teknik innebär också att Viaplay sitter på enorma mängder data som de bygger tjänster runt.

– Vi samlar in data på vad kunden gillar att titta på, vilken tid de tittar, vilken enhet de använder, sen anpassar vi upplevelsen efter det. Går en barnfamilj in på sen eftermiddag så ska de få upp barninnehåll. Går en som gillar sport in en Champions leauge-kväll så anpassar vi upplevelsen efter det. Ditt innehåll ska alltid finnas där, personligt utformat.